美国伊朗剑拔弩张 俄外长吁缓解紧张局势

德黑兰当局日前承认误击一架乌克兰客机后，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）1月17日呼吁，美国与伊朗应缓解双方的紧张局势。加拿大总理特鲁多要求伊朗方面尽快把失事飞机黑匣子交给法国方面。

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法新社报导，拉夫罗夫表示，这起悲剧是个“极为严重的警讯”，也是所有人应该“开始致力缓和紧张局势，而非持续加剧威胁”的信号。

他还说：“伊朗与美国之间的紧张加剧，无助于解决区域内的任何危机，只会造成局势持续升温。”

美国本月3日出动无人机轰炸伊拉克首都巴格达的国际机场，击杀伊朗圣城部队（Quds Force）指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani），数天后伊朗采取报复，于8日发射多枚导弹攻击驻有美军的伊拉克基地。

在伊拉克基地遇袭、区域高度紧张之际，伊朗当天稍晚又意外击落一架乌克兰客机，造成176人丧命，遇难者中大多是伊朗人和加拿大人。空难发生数天后，伊朗才承认是军方非蓄意击落客机。

拉夫罗夫指出，自己并不想“替任何人找借口”，但他批评美国击毙苏莱曼尼的举动。

他还说，美国的行动破坏且违反所有想得到的国际法规范。