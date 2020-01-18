休班防暴警“心在汉”贴连侬墙讽刺“一哥”被捕

一名疑似“身在曹营心在汉”的防暴警察，在休班期间涉嫌帮忙其他人招贴连侬墙时被捕。连侬墙上的标语和海报内容包括讽刺现任有“一哥”之称的警务处长邓炳强。

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根据警方消息，涉事一共有5男3女被捕，年龄14至61岁，其中包括一名31岁黄姓休班防暴警察。据报道，他在17日凌晨偕同女友与女友母亲及街坊一行八人，疑欲在港铁屯门车厂外面连侬墙贴侮辱警务处处长邓炳强的海报，被巡警截获。警员在八人身上搜获电钻、胶水及文宣海报等，调查后以涉嫌“管有物品意图摧毁或损坏财产”将他们拘捕，为反修例风波以来首名被捕警员。

据了解，黄加入警队逾六年，原驻守青山警署军装巡逻小队，其后发生反修例运动，他七个月前被调至处理游行示威的新界北总区应变大队，也参与过防暴警的驱散行动。17日凌晨他与女友及女友母亲同行，其后一同被捕。苹果日报引述消息称，黄女友为“黄丝”（即支持反修例人士），而有人被捕后称，当时只是陪伴女友。

报道指，警方17日亦到黄的家中搜查，并捡走一批文宣。现场为屯门龙门路新屯门中心、港铁屯门车厂对开行人路，其20米外屯青里栏杆设有用木板制作的连侬墙，制作者先在木板上用电钻钻孔，然后用金属条绑在栏杆上，再将文宣张贴在板上。多名街坊称连侬墙前日才重设，墙上文宣已增多。文宣主要是指摘警方滥暴“爱比暴力强，与警察割席”、“枉死 沉冤待雪”及“区选投完，场仗未完”等。

自去年六月香港爆发反修例运动以来，这是已知的首宗警察涉嫌参与反政府行为被捕的警察。根据公务员事务局局长罗智光上周表示，截至去年12月31日，已有41名公务员因为牵涉非法公众活动被捕，其中31人已被停职，但他没有透露被捕或停职的公务员是否包括纪律部队人员和教师。

被问到将被捕但法庭未裁决的公务员停职，是否违反无罪推定的原则未审先判，罗智光说，将有关公务员停职是基于公众利益，考虑到他们违法被捕后是否适合返回岗位行使职权，亦顾及社会的观感。