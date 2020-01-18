哈利梅根将自愿放弃殿下头衔

白金汉宫1月18日表示，哈利王子与妻子梅根未来将不能再使用“殿下”头衔，不会再领取身为王室成员的纳税人资助，同时不再正式代表英国女王伊丽莎白二世。白金汉宫表示，新安排将于2020年春天生效。

广告 继续浏览后续

白金汉宫表示，哈利与梅根理解他们必须退出所有王室义务，包括正式的军事任命，但他们私人的赞助与社团将会继续经营。

白金汉宫声明指出：“虽然他们将不再正式代表女王，但萨塞克斯公爵及夫人（Sussexes）清楚表明，他们所做的一切将持续荣耀女王。”

声明表示：“萨塞克斯公爵及夫人将不再使用他们的殿下头衔，因为他们不再是王室家族的工作成员。”

此外，哈利与梅根之前花费240万英镑纳税人的钱，修缮在英国的住所浮若阁摩尔小别墅（Frogmore Cottage），声明表示，两人表达了希望缴回的意愿。

不过白金汉宫在声明最后也指出，现阶段不评论两人未来的维安问题。

一切起因于10天前，哈利与梅根于8日抛出震撼性新闻，宣布要退至幕后，未来要在英国和加拿大两地居住，还表示要财务独立。

王室成员13日在桑德林汉姆庄园（Sandringham）召开紧急会议，商讨解决办法，王储查尔斯与威廉王子均出席。女王在会商后发布初步声明，同意哈利与梅根未来可以在英国与加拿大两地居住，并表示仍有许多复杂问题待决。

女王今天再度发布声明表示：“经过数个月的讨论与近期的商讨，我很高兴我们一起找到了建设性且支持我孙子与他的家庭的方式。”

女王表示：“哈利、梅根与亚契（Archie）将永远是我珍爱的家族一员。我理解他们过去2年因为严密的审视而经历的挑战，同时也支持他们希望有更独立的生活。”

女王也指出，她要感谢两人为这个国家的付出，同时“对梅根很快成为家族的一员特别引以为骄傲”，并希望18日的协议能够让他们展开快乐、和谐的新生活。