巴黎歌剧院台阶再现免费演出

继巴黎歌剧院舞蹈演员露天表演《天鹅湖》抗议新的退休体制改革之后，1月18日周六，近200名音乐家、合唱演员和音响技师在露天表演，抗议政府试图强行通过新的积分制退休体制改革，演出刚结束，有人高喊：“罢工万岁！”。

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法国作曲家乔治·比才（Georges Bizet）的名曲《卡门》和《马赛曲》不断回响在加尼叶歌剧院的露天台阶上。台下挤满的观众热烈鼓掌。在激动人心的掌声中，听得乐队和“观众席”中同时高喊：“罢工万岁！”

巴黎歌剧院舞蹈演员、歌唱家、音响技师和有长期合同的工作人员从路易十四时期开始早就享有特殊退休体制。例如，这里工作的合唱家可57岁退休、音乐师60岁。舞蹈演员从40岁开始即可按规定提前退休。不想早退的舞蹈演员，最多也只能跳到42岁，非退不可。

马克龙政府推出的改革方案，要取消特殊体制，合并所有的通休制度，设立通用积分制（système universel de retraite par point），如改革成功，巴黎歌剧院和法兰西喜剧院工作人员可享有的特殊退休体制将烟消云散。

法国文化部长弗兰克·里斯特(Franck Riester)在全国罢工发起前，回答法国全天候电视台记者提问时也曾表示，新的退休体制改革中会酌情考虑文化界的特殊情况。

里斯特举例说，里昂市政府考虑到里昂歌剧院工作人员的特殊情况，在他们退休后，市政府给他们提供再就业的机会。所以我们在改革中会考虑到巴黎歌剧院工作人员的实际困难，设法给退休早的人适当的补贴(indemnités)。

但文化部长里斯特回答记者提问的时间是11月29日，随后和工会代表的谈判进展不顺利。

根据《费加罗报》的报道，2017年，享有这种特殊退休体制的工作人员有1796人。马尔克·何博(Marc Ribaud)是尼斯歌剧院编舞者。他对法国电视台记者表示，我们尼斯歌剧院工作人员和巴黎歌剧院不同，根本没有过特殊退休体制。舞蹈演员、歌唱家、音乐师不到60岁退休后，都是想办法改行谋生。他问道，那为什么巴黎歌剧院工作人员不能和我们一样呢？

巴黎歌剧院、法兰西喜剧院享有的是法国目前存在的42种不同退休金制度的两个实例。但不是拉提琴、弹钢琴、歌唱团工作的人都有这样的好处。巴黎爱乐乐团成员就不享有特殊退休体制。新的退休体制改革的困难是要面临多年遗留下的老问题。

年轻气盛的法国总统马克龙在推进法国退休金改革，倡导1欧元的缴费将赋予1欧元的退休权益，以此来平等对待每一个退休人员。他的构想无疑要触及像国营铁路职工和巴黎大众运输公司职工的既得利益。由此，全国大罢工从2019年12月5日一直持续至2020年1月16日。

全国性的罢工活动还将于1月24日再次发起。近来，反对退休体制改革的强硬派发起的是零星的“拳头”抗议活动。

例如，阻止卢浮宫正常运作、总统夫妇一起前往巴黎北方布夫剧院(Les Bouffes du Nord)观看戏剧被众人“包围”、巴黎红色调的知名餐厅La Rotonde 被烧。马克龙曾在这家餐馆欢庆过自己参选胜利。警方还在调查餐馆起火的原因。