民主党华裔总统参选人杨安泽妻子遭妇产科医生性侵引发舆论同情关注

民主党总统初选华裔参选人杨安泽的妻子卢艾玲（Evelyn Yang）对外陈述自己在怀孕产检时，遭哥伦比亚大学妇产科医生哈登（Robert Hadden）性侵，目前正和其他数十名受害者，共同控告哥大及其附属医院和哈登。卢艾玲的遭遇公开后，社群网站推特舆论一边倒对卢艾玲表达同情与关注。

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美国有线电视新闻网（CNN）专访卢艾玲后指出，卢艾玲的勇气无与伦比，她的遭遇如此恐怖椎心，医疗机构和刑事司法机关都让她大失所望，但她仍继续奋战，大无畏地分享自己的故事，代表其他受害者发出呐喊的声音。

CNN报导指出，不管是否支持杨安泽当总统，任何人都不能否定卢艾玲的勇敢。卢艾玲遭遇性侵，以受害者身分追求司法正义，鼓励其他更多女性站出来说出自己的故事，在MeToo时代，卢艾玲勇于向性侵者究责之举，已开辟出新的疆界。

杨安泽则发表声明表示，“我为艾玲讲出她的故事感到无比自豪。每次想到她被迫经历的事情，我都会感到心碎。她是我最好的朋友，也是我认识最勇敢的女性。”卢艾玲受访时表示，她2012年怀孕七个月进行产检时，遭到哥大妇产科医生哈登性侵。2016年，卢艾玲出庭作证，大陪审团决定起诉哈登犯下重罪，但曼哈顿地区检察官万斯(Cy Vance, Jr.)办公室替包括卢艾玲在内的18位女性，与哈登达成认罪协议。哈登只对两项指控认罪，他的医疗执照被吊销并注册为最低级别性犯罪者，但可以不用坐牢。

因为不满哈登认罪协议，卢艾玲和其他31名女性正控告哥伦比亚大学及其附属机构和哈登，指他们的“大举掩盖”让哈登得以不断隐瞒性侵得逞。