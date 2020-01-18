消失23年 克林姆画作意外在失窃美术馆找回

知名奥地利画家克林姆一幅画作近23年前在意大利一座美术馆失窃，近日却在园丁清理美术馆外牆常春藤时意外找回。但究竟这幅画为何藏身美术馆外墙壁龛，仍是一团谜。意大利当局证实，去年12月在意大利北部城市比森萨（Piacenza）的里奇欧迪现代美术馆（Ricci Oddi Gallery of Modern Art）找到的画作，确实是1997年从这座美术馆失窃的克林姆（Gustav Klimt）作品“女士肖像”（Portrait of a Lady）。

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这幅画作是克林姆在1916至1917年接近晚年所绘，1925年由意大利收藏家里奇欧迪（Giuseppe Ricci Oddi）购入，此后一直存放在里奇欧迪自己的同名美术馆中，直到1997年2月22日在一场特展准备过程中失窃。这幅画估价至少6000万欧元。

正当所有人以为“女士肖像”永远人间蒸发，去年12月园丁清理里奇欧迪现代美术馆外墙的常春藤时，却意外发现一道金属门板，打开后发现一个壁龛，壁龛里有个黑色袋子，里面正放着疑似这幅画。

为确定找到的画作是真迹，专家用红外线和紫外线光加以照射研究，并和1996年对原画进行检测时采取的影像比对。

意大利检察官齐卡（Ornella Chicca）表示：“我可以满怀情绪告诉你，这幅作品是真迹。”

至于画作是失窃后一直放在这个壁龛，或之后才放入，仍待更多检测理清。根据美术馆官方说法，发现画作的外墙已有近10年未修剪常春藤。

齐卡说，一旦相关检测完成，作品将再度在这座美术馆展示。