英专家推测武汉已有1700宗病例美三机场设检查措施

伦敦帝国学院专家病学专家弗格森教授（Neil Ferguson）表示，武汉肺炎输出泰国及日本分别已有两宗和一宗，他根据现有数据推算，武汉可能已经有接近1700宗确证病例，疫情较公布的严重得多。香港中文大学专家许树昌亦认为，武汉肺炎输出外国有新个案，显示当地可能有很多地方受新型冠状病毒污染。

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在此同时，根据纽约时报报道，从美东时间星期五开始，纽约甘乃迪机场将开始对来自武汉的班机进行防疫检查，旧金山和洛杉矶机场则从星期六开始。

由中国武汉爆发的2019新型冠状病毒所引起的肺炎疫情，已扩散至泰国和日本，新个案而且并无去过疑似病源的华南海鲜市场。弗格森教授告诉英国BBC，他对目前情况感到忧虑，泰国及日本的新个案，患者都是由武汉到当地，根据武汉机场每日1900万人流，但只有3300名离境国际旅客，推算可能武汉有近1700宗确诊个案。他认为情况比一周前令人忧虑，不应排除病毒人传人的可能性。

中大内科及药物治疗学系系主任许树昌认为，武汉肺炎传入香港，相信是时间问题。他说，武汉再向泰国输出新个案，显示当地可能有很多地方受新型冠状病毒污染。由于大陆开始春运，不少人外游，他不排除其他国家会有更多由武汉传入的个案，传入香港只是时间问题。

香港医管局表示，截至17日中午12时，公立医院于过去24小时向衞生署通报4名曾于过去14天到访过武汉，并出现发烧、呼吸道感染或肺炎症状的病人。他们分别为3男1女，年龄介乎24至43岁。

纽时引述美国疾病控制中心CDC主任塞特朗医生说，CDC已经派出100名专家在上述三个机场部署，第一班接受检查的班机将会是当地时间星期五晚来自武汉的班机。

塞特朗指出，在未来数周，将有为数5000名乘客接受检查。美国每年来自武汉的旅客有大概6万至6.5万人次，目前只有纽约和旧金山有武汉直航班机来回，而洛杉矶的防护措施是针对来自武汉接驳班机的旅客。