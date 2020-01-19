伊朗威胁重审与国际原子能的合作

英国，法国与德国在上周以伊朗未能遵守2015年签署的核协议为由准备对伊朗重新开启制裁，伊朗议会发言人1月19日警告，将考虑重新审视与国际原子能机构的合作。

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在谴责英法德三国面对美国的“不公正压力”“毫无作为”之后，伊朗议会发言人阿里-拉里贾尼在本周日宣布，如果欧洲“以任何理由动用核协议第37条，那么伊朗会严肃考虑与机构的合作”。这里拉里贾尼指的“机构”是“国际原子能机构”。

事实上，伊朗核协议当中提到，允许协议签署各方不经过联合委员会，指出另外一方对协议的“显著违背”，而第36和第37条内容则明确表示，如果上述这种对于协议的违背情况在通过委员会调停也不见成效的时候，将可能上达联合国安理会，联合国安理会将有可能重新对协议违背方施加制裁。在美军杀死伊朗高级军事将领苏莱曼尼，伊朗导弹误中民航客机造成全员遇难之后，西方和伊朗之间的“冲突机制”被英法德于上周二开启，意图是把伊朗拉回协议，但有将伊朗越推越远的迹象。拉里贾尼认为事态的恶化“原因是美国的威胁，而非伊朗的作为”。德国在上周表示，收到的确切消息显示，如果欧洲继续支持伊朗核协议，美方将准备对欧洲汽车进行25%的征税。但欧盟强调，坚决支持这一协议。