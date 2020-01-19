痛斥女儿放弃殿下头衔 梅根父亲：贬低英国王室

英国白金汉宫18日宣布，哈利王子与妻子梅根未来不再使用“殿下”头衔。根据外媒1月19日公布的部分访问内容，梅根的父亲汤玛斯指责她的女儿“贬低”英国王室。英国白金汉宫（Buckingham Palace）18日宣布，哈利王子（Prince Harry）及其妻子梅根（Meghan Markle）未来将不再使用“殿下”头衔（HRH），不会再领取身为王室成员的纳税人资助，并可以追求他们想要的独立生活。

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英国王室本月稍早陷入混乱，因为35岁的哈利与梅根宣布，他们希望减少履行王室义务，并增加在北美洲度过的时间。

法新社报导，哈利与梅根19日展开新生活，某种程度上开始要像平民一样，必须担心自己的财务状况以及自身安全。

不过，梅根关系疏远的父亲汤玛斯（Thomas Markle）不赞同女儿的做法。他在英国《第5频道》新闻（Channel 5）所拍摄的纪录片中说，他认为38岁的梅根抛弃“每个女孩的梦想”。

“第5频道“新闻19日公布部分访问内容，并称将在”未来几周”内播出完整纪录片。

汤玛斯形容英国王室是“历来历史最悠久的制度之一”，还说梅根2018年5月嫁给哈利时，两人都接下“成为王室成员并代表王室”的义务。

汤玛斯说：他们正在破坏它王室制度、贬低它、使它变得残破不堪…他们让王室变得廉价。这很荒谬，他们不该这么做。

但英国首相约翰逊（Boris Johnson）对此事抱持乐观态度。他19日表示，他认为全英国都希望祝福哈利和梅根一切顺利。

约翰逊1月19日出席德国首都柏林举办有关利比亚议题的峰会。他在当地接受英国“天空新闻网”（Sky News）访问时说：“我认为全国都会一起祝福他们未来一切顺利。”