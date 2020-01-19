香港周日“天下制裁”集会引爆警民冲突

香港“民间集会团队”1月19日在中环遮打花园发起“天下制裁”集会

香港“民间集会团队”19日周日下午在中环遮打花园发起“天下制裁”集会，但中途因遭港警腰斩而终止，随后引爆警民冲突，有多人挂彩、数人被捕。

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据中央社报道：这次集会获警方不反对通知书，下午3时在遮打花园与遮打道举行，主办方“民间集会团队”称，至少有15万人参与集会，但警方数字是高峰期有1万1680人参与。

主办方呼吁市民进行“流水式集会”；但因现场参与市民持续涌入挤爆场地，加上中环一带出现黑衣“勇武”抗争，引发第一波警民流血冲突。

下午4时许，身穿便装的港警东区警民关系主任走上集会舞台，要求活动发言人刘颖匡宣布集会终止，引起台下市民不满；随后，在场民众发现数名便衣员警，遂包围围殴“私了”，防暴警察增援并发射催泪弹，现场一片混乱。

活动发言人刘颖匡傍晚在湾仔遭警方拘捕，罪名是涉嫌煽动群众情绪，以及违反不反对通知书中“不可挤满遮打花园和遮打道”的条款。

此后，大批参与集会市民转搭地铁至九龙一带“逛街”抗议，至晚间10时许，旺角一带仍有数百民众聚集的街道两侧、继续与警方对峙；而港警也按惯例，在市区“无差别”搜捕黑衣年轻人。

此次集会主题之一是要求各国“制裁香港”，因此港府周日下午发布声明称：部分集会人士要求外国政府干涉香港事务及实施“制裁“，特区政府对此表示极度遗憾。特区政府重申，外国不应以任何形式干预香港特别行政区的内部事务。

据港警提供的数字：最少4名警员受伤、其中1人留院观察；警方在集会现场一带的截查行动拘捕8名男子，他们持有锤子、扳手与伸缩棍等攻击性武器。