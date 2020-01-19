黎巴嫩抗议约300伤 前总理吁加速组成新政府

黎巴嫩愤怒的示威者在贝鲁特议会前和警察对峙 2020年1月19日

黎巴嫩维安部队与抗议者18日晚在首都贝鲁特（Beirut）市区陷入数小时冲突，急救人员已治疗超过300名伤者。前总理哈里里1月19日呼吁政界迅速组成新政府，并为经济危机寻求解方。

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路透社报导，黎巴嫩各地自去年10月起爆发抗议，过程大致和平，18日晚则是情势最紧绷的其中一波暴力事件，受伤人数也是最多。

目前黎巴嫩正逐步深陷数十年来最严重的经济危机，民众对于自1975至1990年内战以来便主导国家的统治精英备感愤怒。

黎巴嫩红十字会说，18日晚已治疗冲突双方共220名伤者，并将其中80人送医。黎巴嫩民防总局也表示另外协助了114人。

哈里里（Saad al-Hariri）19日呼吁政界人物迅速组成新政府，并替黎巴嫩经济危机寻找解决之道。

哈里里去年10月因遭遇抗议压力辞去总理。1月19日他推文说：“要平息这场民众风暴有路可循。别再浪费时间、组成政府、替政治和经济解方开启大门。”

哈里里表示：“让军队、维安部队与抗议者处于对峙状态，如同在问题里兜圈子。”