出席柏林会议的各国领导人同意不干预利比亚局势

在柏林召开的利比亚国际会议希望结束外国势力在利比亚的干预，实现停火 2020年1月19日

出席柏林会议的各国领导人星期天同意尊重武器禁运，避免干涉利比亚局势。利比亚两个敌对政府的军队目前正在争夺权力。

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12位世界领导人与来自欧盟、联合国、非洲联盟和阿拉伯联盟的高级代表在柏林举行了为期一天的峰会。

峰会东道主德国总理默克尔在闭幕式上说：“我们能够看到，每个人都同意，武器禁运需要得到尊重，武器禁运需要像过去那样得到更严格的控制。”“我认为，在过去的几天里已经很明显，军事解决方案是不可能的，这只会增加人民的痛苦。”

与会者一致认为，利比亚为期一周的停火需要成为一个更持久的停火协议。 联合国秘书长古铁雷斯说，各方都需要对利比亚交战双方施加压力。由于不同国家在利比亚支持不同的派别，人们越来越担心利比亚将成为另一个叙利亚。

古铁雷斯说：“到目前为止，在一些外国干涉下，利比亚冲突升级。”“这种升级。。。变得非常危险。”

虽然与会者星期日同意不增加对利比亚交战双方的军事支持，但目前尚不清楚他们是否以及何时会撤回目前的支持。默克尔说，“这是真正停火的问题”

美国国务卿蓬佩奥代表美国出席了柏林会谈。

蓬佩奥在推特上说：“现在是利比亚人为自己决定未来的时候了 一个没有外部因素助长的暴力的未来。 我们敦促各方通过联合国促成的调解来抓住目前这个机会。”

利比亚的两个敌对政府正在争夺权力，一个在东部，由前将军哈利法·哈夫塔尔领导。另一个在的黎波里，由总理法耶兹·萨拉吉领导的得到联合国支持的政府。这两个人星期天都在柏林，但都不在会议桌上。