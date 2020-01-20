国民党3月7日补选党主席郝龙斌朱立伦周锡玮受瞩目

国民党主席补选即将在三月七日举行。据了解，前副主席郝龙斌参选意志坚定，前台北县长周锡玮也有意愿，但目前仍在评估，党内则都在关注前主席朱立伦会不会参选，朱立伦最后的决定，将牵动郝龙斌等人后续的动向。

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国民党在总统和立委选战大败后，党主席吴敦义请辞负责，三月七日即将补选主席，春节过后就开始受理登记。郝龙斌在国民党败选后曾率先检讨败选原因，强调国民党此刻需要一位无私、不做任何个人政治规画，以两个「全心」为党奉献的人，被认为是参选的起手式。

朱立伦方面，据了解，目前正在衡量自己的能力、党内的资源以及外界观感，还有整体氛围、环境，到底有多少本事可以改革，年后情况稍为明朗，才会有进一步动作。

前台北县长周锡玮有意愿参选党主席，甚至传出他的友人已经开始联署，不过据了解，周锡玮目前仍在评估，也在等候朱立伦的决定。孙文学校总校长张亚中则已表态将参选党主席。

另外，本周三国民党中常会将成立「改革委员会」，由国民党执政的十五个县市县市长、十九位县市议会的议长、和所有立委，及学者专家组成，希望广纳民意，从四大方向启动检讨，包括党的组织改造、两岸论述、拔擢青年机制、和财务改革等。

本周三成立改革委员会之后，包括新北市长侯友宜、高雄市长韩国瑜、台中市长卢秀燕等十五县市长都是当然委员，能否同心合作推动国民党改革，将是国民党能否再起的关键。

国民党台北市议员罗智强、张斯纲、游淑慧等青壮派成立的「+1」团队，昨天宣布设立脸书社团，提供党内共同声明平台，盼透过意见交流，建构有共识的改革意见。发布声明，呼吁国民党进行路线大辩论，有意参选党主席者，要公开阐述两岸路线，接受检验。