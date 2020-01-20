【直播间】普京修宪 莫斯科爆发游行反对宪法政变

2018年3月，约三千名人大代表全票通过宪法修改案，取消宪法中自1982年以来的“国家主席不得连任超过两届”的规定，终身制变得理论可行。同样是强人治国，和中国分享相似历史的俄罗斯，却因有着不同的政治土壤，而在普京提议修宪之后出现了不同的声音。1月19日，超过1400名反对者（非政府组织White Counter数据）在莫斯科市中心抗议修宪。点击以下视频了解详情。

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（本文为以上视频内容综合）人们手持俄联邦宪法，举着“宪法政变等于强化法西斯政权，不可以！”“拒绝独裁”“革命”等标语，在年度纪念2009年遭极端民族主义者街头枪杀的律师斯坦尼斯拉夫-马尔柯洛夫和记者阿纳斯塔西亚-巴布尔洛娃的集会上，抗议普京的“宪法政变”。一些地区议员和反对党代表也参加了游行，多人被逮捕，其中包括一个举着“普京下台”标语的游行者。然而俄罗斯反对领袖纳瓦尔尼则认为“现行宪法已很可恶，没必要保护它”。

参加游行的53岁律师皮埃尔-阿罗辛表示：“如何改不重要，重要的是宪法要继续保持完整，我手里拿的这部宪法保障着我们的权利和基本自由，而且这么长时间以来（1993年以来）一直成功地保护我们”。苹果党党员，律师克森尼亚-拉文提耶娃表示：“我觉得人们今天集会主要是因为普京在1月15日对议会发表的宪法改革计划，事实是，普京哪都不想去（不想离开权力），只想留下，他想要改革宪法，国家将会发生变化，但谁也没来问过我们的意见”。大赦国际成员安德烈-基维尔布里斯认为，“说实话宪法改革的消息让我吃了一惊，但当然，这些都是为接下来的选举做准备，重新布局政府，好让普京继续保持权力”。莫斯科市议员尤利娅-加利亚米娜则认为，“我们支持改革，但不支持（宪法）政变”。

根据修宪草案，总统权力削弱，议会权力大增，拥有指定总理和内阁的权力，同时国务院权力扩张，拥有宪法保障的地位。修宪的提议引发梅德韦杰夫政府辞职，为普京的改革腾出空间。随后普京提议的联邦税务局长米舒斯京接替梅德韦杰夫，担任总理。1月21日，克里姆林宫宣布总检察长人事更迭，犯罪调查委员会副主任克拉斯诺夫将成为新的总检察长。

按照俄罗斯现行宪法，普京2024年结束任期后将不得再续任。19日造访圣彼得堡时有人问起他是否会通过修宪来寻求终身制，普京明确表示不想重蹈苏联后期覆辙，只想看到权利顺利过渡。但迅速推进的布局显示，普京有可能效仿哈在位29年的萨克斯坦前总统纳扎尔巴耶夫，卸任后继续通过出任强化版国务院主席等，退而不休。