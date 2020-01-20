骆惠宁：防外部势力渗透破坏 撑在港建国安机制 强化执法力量

左为骆惠宁到礼宾府与香港特首林郑月娥会晤（港府新闻处图片）右为骆惠宁在深圳与市委书记王伟中等领导班子会晤（深圳卫视截图）。

中国政府新任驻香港联络办公室 (中联办)主任骆惠宁履新后首度在官方媒体撰文指出，香港回归起，便须肩负维护中国国家主权、安全、发展利益的宪制责任和政治要求，若国家安全体制机制长期缺位，外部势力就能够无所顾忌渗透破坏，「一国两制」将面对极大的冲击风险。他支持港府建立和完善香港维护国家安全的法律制度和执行机制，并强化执法力量，着力补齐香港在这方面的突出短板，更好维护国安和香港长期繁荣稳定。

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骆惠宁的说法，基本反映去年秋天的十九届四中全会公报要求。《公报》订明，必须按照宪法和基本法对香港和澳门两个特区「实行管治」和建立健全特区「维护国家安全的法律制度和执行机制」。

《人民日报》今(20日)天在理论版刊登骆惠宁题为《推动香港“一国两制”事业行稳致远》的文章，骆开宗明义赞扬澳门形成「在国家安全问题上，只有『一国』之责，没有『两制』之分的高度共识和行动自觉」。澳门已按《基本法》制订保护国家安全的法律，但香港自2003年尝试立法失败后，至今未曾立法。

骆惠宁接着说，「我们将一如既往地支持香港……建立和完善特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，并强化执法力量，着力补齐这一香港“一国两制”制度体系的突出短板，更好维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定」。

他重申，香港今天面对回归以来最为严峻复杂的局面，而始终准确把握「一国两制」正确方向是香港重新纳入国家治理体系后保持长治久安的必然要求。他更引述中国国家主席习近平上月出席澳门回归典礼的讲话，促请特区政府强化「一国两制」的使命担当，令制度行稳致远。

在三千多字的文章中，骆惠宁又指出，爱国主义教育兹事体大，港府和教育部门须承担主体责任，社会期盼港府及办学团体大力加强宪法和基本法教育、国情教育、中国历史和中华文化教育，增强青少年的国家意识和民族认同。

文章总结说，在全力“止暴制乱、恢复秩序”的同时，中联办会认真思考围绕“一国两制”制度体系应“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这一重大问题，「不负习近平主席重托」。