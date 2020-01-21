伊朗承认俄产导弹击落民航 暂缓交出黑匣子

法新社德黑兰1月21日消息，针对坠毁在哈梅内伊国际机场的波音737的调查有了新的进展，伊朗披露了击中客机的导弹型号。

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造成176人全员遇难的乌航PS752航班失事调查有了新的进展，伊朗民航局在1月20到21日夜间发布调查初步报告，报告显示两枚俄产道尔-M1（Tor-M1）导弹曾经从北部朝着失事飞机的方向发射升空。伊朗民航局表示这一消息取自军方。

伊朗民航局的此番消息证实了纽约时报此前引用的一段视频，当中曾经显示两枚导弹朝着失事飞机方向飞去。伊朗军方在1月11日宣布承认对坠机事故负责，称“人为失误导致飞机中弹”，但当天伊斯兰革命卫队空天部负责人哈兹拉德仅仅提及一个“短程导弹”，并未公开细节。哈兹拉德将军曾经解释称，当时伊朗全国处于最高战争警戒状态，出于对美国袭击的担忧，防卫部队把民航飞机误认为是一个“巡航导弹”，并朝其发射了导弹。

乌航坠机事故发生前几小时，伊朗袭击了美军驻伊拉克部队，报复1月3日被美军轰炸身亡的伊朗高级将领苏莱曼尼。美方统计到伊朗袭击当中，11名美国军人受伤，物质损毁也很严重，但并未有美军死亡报告。

由于伊朗没有能力解读失事飞机的黑匣子，乌克兰和加拿大等已经敦促伊朗迅速将黑匣子交给有能力破译的国家，其中包括法国。但伊朗民航局则表示，正在等待法国事故调查局和美国国家运输安全委员会把必要组件和仪器运送至伊朗，目前美法双方都没有回应。这令外界认为，伊朗并不想在短期内把黑匣子交出去。