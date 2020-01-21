【视频】 达沃斯经济论坛：美国总统特朗普VS气候少女通贝里

达沃斯世界经济论坛于1月21日至24日在瑞士小镇举行会议，在该经济论坛启动五十周年之际，全球领导人、企业管理者、学者和公众意见人士与会，共同关注气候等相关问题。与美国总统特朗普意见相左的瑞典气候少女通贝里受邀，呼吁世界强国关注环境问题，请看France24的报道。

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2020年达沃斯经济论坛已经有50年的历史，今年主题聚焦全球环境风险问题。达沃斯经济论坛的创始人和组织者施瓦布表示世界正在面临紧急状态。此前该经济论坛发布年度风险调查显示极端气候导致的环境威胁比地缘政治紧张局势和网络攻击等带来的社会风险更高。

达沃斯经济论坛创始人施瓦布邀请16岁瑞典气候少女通贝里与会，她参加两个讨论会，施瓦布同时表示不希望为子孙留下一个越来越不适于居住的世界。

而与会的美国总统特朗普在达沃斯论坛单独发言，继续宣扬美国第一。

因美国总统特朗普与瑞典16岁少女对世界看法既然不同，在本届达沃斯经济论坛会议期间，已经周密安排不让二人照面。