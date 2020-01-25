法国一非政府组织4员工巴格达失踪 3名伊拉克示威者丧生

法国非政府组织“SOS中东基督徒（SOS Chrétiens d'Orient）”包括三名法国人和一名伊拉克人在内的4名“经验丰富”工作人员，1月20日在巴格达失踪后渺无音讯至今。直至目前，尚无人出面勒索赎金或承认作案，这是该非政府组织24日宣布的消息。另据法新社最新消息，在巴格达及伊拉克南部， 3名示威者在对抗警方的拔营行动中丧生。

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也是“SOS东方基督徒非政府组织”共同创立人的的该组织主任布朗夏赫(Blanchard)在巴黎发表声明说，这4名男职工是在巴格达市中心的法国大使馆附近失踪的。该组织的工作是帮助那些受到暴力压迫的少数宗教族群受害者。

布朗夏赫主任还在记者会说，这4名受薪人员的男子和我们一起工作几年了，经验丰富。对于该地区的情况有充分的认识。

该组织21日曾试图联络他们四人无果后，于22日上午通知法国政府；出于安全理由，未透露这4名工作人员的身份。他们当中有三名法国人和一名伊拉克人。

这名主任还说，他们到那里是为了向伊拉克政府续签签证，并注册登记他们的协会。要说明的是，SOS东方基督徒非政府组织仅仅正式向库德族自治区的地方政府注册，并未向巴格达的联邦政府注册；这些手续很漫长而且复杂。

巴格达数月来一直陷入抗议活动的纷扰。某些人抗议反对伊拉克政府及伊朗的影响力。近来，在伊朗苏雷曼尼将军一月初被美军无人机斩首行动击毙后，则有另一些人起来反对美军留在伊拉克。

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