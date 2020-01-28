巴黎拆除大型露天难民营 近1500人被转移

法兰西岛大区政府1月28日早间宣布，当天清晨处理了一座颇具规模的难民营棚户区，转移安置了大批露宿街头的难民。

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法兰西岛大区1月28日清晨转移安置的难民人数达到1436人，其中有家庭者249人，单身汉1187人，目前已经将其从露天棚户区转移到了体育馆和收容中心。本次难民转移安置工作由巴黎警察局和法兰西岛大区警察局共同主持，清除了巴黎东北部奥贝维莱门附近给街区集体卫生状况带来持续隐患的难民营。

这一难民营地址位于巴黎18区和19区，冷风中的拆除工作很平静，难民们在警察视线下排队走上大巴车，前往他们的新家，身上只携带者很少的物品，大多数生活用品均被留在身后的帐篷里，床垫，自行车和各种杂物并未被带走。一些难民留宿欣慰于终于可以有屋檐遮挡风雨。

本次难民清理转移行动是去年11月清理巴黎拉夏贝尔门难民营的后续，也是2015年以来的第60场重大清理行动。内政部长表示坚定决心对巴黎周边的卫生安全和人道状况进行整治。他表示，棚户区被清理之后，将立即恢复该地区的原貌，同时将杜绝“清理转移 – 难民回流重新搭棚 – 再次清理转移”这种死循环，他表示，已经意识到，对于棚户区滋生的贫穷无助和犯罪温床，相关街区居民无法理解。但在这两次棚户区清理之间，大约300名难民又在附近维莱特门安营扎寨。

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