国际社会对特朗普中东和平计划反应褒贬不一

特朗普在其推特账户上发布的“巴勒斯坦国地图”

美国总统特朗普28日公布中东和平计划之后，除以色列兴高采烈、巴勒斯坦愤恨不平外，同时也收到了来自国际、地区及阿拉伯世界的不同反应 有支持也有拒绝。另外，巴勒斯坦被占领土上的人权信息中心也认为，美国的计划是一项种族隔离计划，而非一项和平计划。

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据悉，美国总统特朗普周二宣布的“中东和平计划”将允许以色列完全控制定居点，并承认耶路撒冷归属以色列；计划也包括建立一个巴勒斯坦国。特朗普说：“我的构想是为双方提供双赢的机会，这是一个现实的两国解决方案，解决了巴勒斯坦人建国对以色列安全的风险。今天，以色列朝着和平迈出了一大步。”

在这项计划公布后，土耳其指，美国的这项和平计划一出生便已死亡，其目的是扼杀两国方案，并强调不能用金钱来购买巴勒斯坦人民及其土地。据土国通讯署署长阿尔屯（Fahrettin Altun）表示，美国试图通过所谓的和平计划把耶路撒冷完全交给以色列。耶路撒冷不属于以色列，其他方面不能相互提议，更不是第三方可以作出决定的。

伊朗亦称，“这项由美国人强加给巴勒斯坦人的耻辱计划，背叛了这个时代，并注定将以失败告终。

不过，约旦外交部声明称，支持所有旨在实现为人们所接受的公正而全面的和平所付出的切实努力，并呼吁进行认真和直接的谈判，以解决有关最终地位的所有问题，并维护约旦的利益。

卡塔尔外交部表示，全体阿拉伯国家曾在过去达成一项和平倡议，而这项倡议为实现公正的和平奠定了基础；并强调出，只有维护巴勒斯坦人在东耶路撒冷的权利，捍卫巴勒斯坦人的回归权，以1967年边界为基础建立一个主权国家，才能实现和平。

在欧美，英国首相约翰逊对特朗普提出的计划表示欢迎。欧盟则认为，美国的这项和平倡议为各方提供了一个机会，以重新开启努力寻求可行的谈判解决方案。

联合国秘书长发言人杜加里克现称，联合国对中东和平进程的一贯立场，是坚持安理会决议及相关的国际共识，无论是有关定居点的问题，还是有关耶路撒冷的问题。

另一方面，俄罗斯外交部副部长博格达诺夫说，特朗普的计划只是诸多倡议之一，美国无法为和解采取最终决定。

国际特赦组织则强调，特朗普的和平计划包含了违反国际法的内容，并加强了以色列对巴勒斯坦权利的剥夺。

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