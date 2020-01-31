挣扎3年多英国终脱欧 马克龙：对欧洲而言是历史性警告征兆

英国在国际标准时间周五晚23点正式结束过去47年来作为欧盟成员国的历史。对于欧盟在过去3年来几经交涉后，英国脱欧这一历史性事件终成现实，法国总统马克龙在当天表示，英国脱欧是一个“历史性的警告征兆”，并强调这意味着“我们需要欧洲扮演更重要的角色”。

广告 继续浏览后续

经过了自2016年英国脱欧公投后，脱欧派胜利及此后三年多的纠结挣扎，在唐宁街10号三度易主和两届大选后，1月31日格林尼治标准时间23点，英国终于离开了欧盟。但值得一提的是，在未来为期11个月的英国与欧盟开展系列谈判的过渡期中，英方仍需遵守欧盟规则和应尽的义务。针对此次在欧盟历史上从未发生的成员国退盟事件，马克龙在他发表的简短视频演说中指出，“英国脱欧是一项打击。它是一个历史性的警告征兆，必须…被所有欧洲都知道，并让我们有所反映。"马克龙重申，针对欧盟的改革尚未完成，因此让这个区块变成了“代罪羔羊”。他还称，为了维护我们的利益，无论是面对中国还是美国，“我们需要欧洲扮演更重要的角色”。

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩则赞扬英国过去47年对欧盟的贡献，她期望英国脱欧后仍与欧盟保持紧密关系，但直言不认为新关系会比英国留在欧盟更有益，强调双方均有责任为人民做到最好。而在英国正式脱欧的几小时前，欧盟体制下的三大机构领导人齐聚一堂，德国人冯德莱恩与欧洲议会议长、意大利人萨索利和欧洲理事会主席、比利时人米歇尔共同发声明称，“在当下这样一个以大国之间的竞争和地缘政治动荡为特征的时代，规模是一个不可或失的因素。”午夜11点的钟声过后，欧盟将失去6600万居民和其约5.5％领土。

这三位欧盟高层还警告称，“没有任何一个国家可以独自应对气候变化，为数字化未来找到解决方案，或者在这个世界日益增加的喧嚣声中发出属于自己的声音。”声明并进一步引用作为欧盟创始人之一的，法国人让·莫内（Jean Monnet）的话说，“但如果我们走到一起，欧盟将能够做到。”声明提出，“我们将能够做到，因为我们拥有世界上最大的国内市场。因为我们是80个国家/地区的最大贸易伙伴，所以我们能够做到。我们能够做到是因为我们是一个充满活力的民主国家的联盟。我们之所以能够做到这一点，是因为我们各国人民决心在世界舞台上促进欧洲的利益和价值观。 我们将能够这样做，因为欧盟成员国将在与我们的盟友和合作伙伴-美国、非洲、中国或印度的对话中，发挥其巨大的集体经济实力。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅