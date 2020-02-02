一负责接待从武汉乘包机回国日本官员自杀

一名负责接待从武汉乘包机回国的日本官员自杀 日本第三班前往中国武汉撤侨的包机，于1月31日上午10点25分前后抵达东京羽田机场。

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临时住宿的地点被指定为埼玉县和光市的“国立保健医疗科学院”和千叶县柏市的“海关进修所”。2月1日，日本警方透露，“国立保健医疗科学院”一名从事接纳从武汉归国业务的37岁内阁官房男性职员坠楼而死，据悉可能是跳楼自杀。

该男性从31日开始从事接纳从武汉归国者的业务，有98名从武汉归国者入住“国立保健医疗科学院”。目前没有发现遗书，警方从现场状况分析，可能是跳楼自杀，正在对其原因进行调查。 警方表示，1日上午10点15分左右，入住“国立保健医疗科学院”的人听到声响，随后向119救护中心打电话，称“有人倒下了”，坠楼官员被急救人员送入医院时已经死亡。

该职员落下的的地方是7层楼的寄宿大楼附近，他是从东京警视厅借调至内阁官房的。 从1月29日至31日，日本连日出动三架包机，已从武汉撤回565位滞留武汉的日本人。

日本厚生劳动省表示：乘专机返日的日本人，已出现8起感染案例，第一班为4名，其中两名为无症状病毒携带者；第二班两名，为无症状病毒携带者，第三班两名，其中一名为无症状病毒携带者。

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