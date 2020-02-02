医护工会投票99%赞成罢工今与林郑政府最后摊牌

医管局员工阵线1日举行特别会员大会，以99%压倒性比数通过罢工行动，抗议林郑月娥政府对包括全面对大陆访客封关等要求充耳不闻。工会今（2日）邀请林郑月娥进行最后谈判，落实全面封关堵截武汉肺炎等诉求。若谈判破裂，9000医护将于明日起分阶段罢工5天，占医管局员工总数十分一，公立医院紧急服务将受影响。

广告 继续浏览后续

医管局员工阵线1日举行特别会员大会，以99%压倒性比数通过罢工行动，抗议林郑月娥政府对包括全面对大陆访客封关等要求充耳不闻。工会今（2日）邀请林郑月娥进行最后谈判，落实全面封关堵截武汉肺炎等诉求。若谈判破裂，9000医护将于明日起分阶段罢工5天，占医管局员工总数十分一，公立医院紧急服务将受影响。

拥有1.8万会员的工会在1日投票表决是否罢工之前，医管局主席范鸿龄在电台节目中试图以道德及医护人员天职是救急扶危为由，呼吁工会打消罢工行动，卫生局局长陈肇始在另一电台节目上，更大洒泪花泣不成声，试图以“真情流露”来劝导员工不可罢工。

医管局员工阵线主席余慧明宣布罢工计划启动时亦激动落泪，她反问政府“是不是要多几个谢婉雯医生，才肯收手？”谢婉雯是2003年公立医院的第一线医生，她为了医治沙士病人而感染病毒，最终不治。

表决罢工的特别会员大会昨在兆基创意书院举行，投票下午2时开始，至晚上7时结束。经点票后共3164会员投票，当中3123票赞成、10票反对、23票弃权、8票为废票。

医管局员工阵线主席余慧明表示，她明白罢工无可避免影响病人，但这是政府逼出来。她一位医护朋友刚诞下女儿，丈夫抽中生死签入隔离病房，收了一宗怀疑个案，“我朋友每一晚抱住女儿在哭，不知道丈夫会能不能回家”。面对天灾，每一位医护都会做好天职，但面对人祸，“是不是要多几位谢婉雯医生才肯收手？”

余表示，投票数字代表民意对政权的控诉，她们邀请抗疫督导委员会主席林郑月娥出席医管局的谈判，与前线医护作公开对话。她又反驳林郑指封关是歧视内地人的言论，她们要求任何国籍旅客经中国来港都要禁止，绝非只禁止中国籍人士。罢工行动有五大诉求，即全面封关、确保口罩供应、向医护提供充足防护装备、并承诺绝不秋后算账。

医管局员工阵线今天会与医管局谈判，若谈判破裂，工会将分两阶段罢工，明天周一非紧急医护将采取“打风更”暂停服务；如局方当天晚上9时前仍未回应诉求，罢工会进入第二阶段，紧急服务医护亦会由周二至周五罢工，急症室等服务将受影响。截至昨晚，共约9000医护实名签署参与罢工，工会每日都会针对疫症情况检讨罢工是否继续。

政府今凌晨回应有关发展时，一改林郑月娥过去高傲的态度，表示知悉医院管理局管理层今日稍后会与员工会面，聆听员工的关注及商讨解决方法。行政长官今日稍后亦会召开督导委员会暨指挥中心会议，研究如何防控疫情。林郑早前获悉医护工会有罢工行动的念头时，还不屑的回应“不要下下（动不动）就要采取激烈手法”。

医管局员工阵线副主席罗卓尧称，罢工员工包括6000名护士及700医生，第一阶段对公众服务影响不大，第二阶段将影响服务，如一个病房正常有六至七名护士服务50至60名病人，但因罢工便可能只有两至三名护当值，只能维持基本运作。工会预料医管局会对罢工员工秋后算账，计划与外间团体合作众筹成立罢工基金，向员工提供法律及经济援助。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅