弹劾案料可无罪脱身 特朗普国情咨文演说大谈经济强劲

美国参议院2月5日将表决针对总统特朗普的弹劾条款。华尔街日报报道称，在距美国大选日还有九个月之际，特朗普总统利用周二的年度国情咨文传达出乐观的基调，并大谈美国经济的强劲势头。他说：“在短短三年时间里，我们粉碎了看衰美国的心态，拒绝了美国命运的衰败，我们完全拒绝了这种衰败”。现场宛如造势大会。预计特朗普周三将在针对他的弹劾审判中被宣布无罪。

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据悉，特朗普在晚上九点刚过时进入众议院，现场响起持续的掌声。特朗普与在场人士握手，并停下脚步与主持弹劾审判的美国大法官罗伯特（JohnRoberts）作了简短交谈。预计周三共和党掌控的参议院将宣判特朗普无罪。他被控滥权和阻挠国会。

路透社也说，特朗普在这场演说中刻意避开弹劾话题，然而这场大战留下的伤痕依旧显而易见，当特朗普与启动弹劾调查的众院议长佩洛希（Nancy Pelosi）同框时，也免不了上演一场“仇人相见”的大戏。当佩洛希伸手准备握手时，特朗普视而不见，只是将演讲稿副本交给她，便直接上台。佩洛希似乎有些震惊。双方阵营表示，两人自10月会议后没有讲过话。

美国总统大选距今剩下9个月，特朗普站上国会大厦众议院大厅讲台时，参众两院的共和党议员不时高呼“再做4年”，民主党议员则保持沉默，当特朗普说“我们的国家前所未见地强大”时，一些民主党人也忍不住摇头。

特朗普在演说中自夸政绩比前总统奥巴马亮眼许多，宣称自己提振了美国经济成长，创造更多就业机会，还说“我们绝不会让社会主义破坏美国的医疗保健体系”。

对此，路透社认为，特朗普利用这场演说来提出假使连任的构想，关于民主党竞争对手在党内初选中所提出的一些医保提案，他则是加以抨击。

许多女性民主党众议员连续第二年穿着白色服饰，藉以表彰100年前女权运动争取参政权的运动。多位民主党议员拒绝出席特朗普的年度演说，以示抗议。

特朗普对他在任期内的表现进行乐观的描述，希望以此说服美国人在11月3日的大选中投票支持他连任。

外界也注意到，特朗普这回邀请委内瑞拉反对派领袖瓜伊多出席他的年度国情咨文演说，无异公开展现对于瓜伊多寻求拉下委国总统马杜罗所做努力的支持。他还说马杜罗的“暴政”将被“粉碎”。

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