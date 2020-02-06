德国极右派所挺邦总理 才当选就因压力辞职

自由民主党（FDP）政治人物凯默里希（Thomas Kemmerich）当选图林根邦（Thuringia）总理一天后即辞职 2020年2月5日

德国中部的图林根邦5日打破德国政治禁忌，邦总理候选人凯默里希首度在极右派帮助下被拱上大位，撼动首都柏林政坛，不过凯默里希6日辞职，并呼吁邦议会提前改选。

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自由民主党（FDP）政治人物凯默里希（Thomas Kemmerich）5日在极右派“德国另类选择党”议员的帮助下当选图林根邦（Thuringia）总理。德国总理默克尔6日稍早表示，此事“不可原谅”，并要求举行新的地方选举。

德国主流政党曾发誓永不与反伊斯兰和反移民的“德国另类选择党”（AfD）合作。

法新社报导，默克尔（Angela Merkel）在南非举行的记者会上说，在图林根邦发生的事“不可原谅，这就是选举结果必须被推翻的原因”。她形容5日是“对民主来说非常糟糕的一天”。

柏林当局也感受到图林根邦总理选举带来的政治余波，原因是默克尔所属中间偏右基督教民主党（CDU）的议员，在这场选举第3轮投票中支持凯默里希，也就是与另类选择党站在同一边。

默克尔的中间偏左社会民主党执政联盟伙伴对于本次选举彻底溃败表达愤慨。他们呼吁，若执政联盟要维持下去，基民党需与另类选择党划清界线。

默克尔稍早清楚表明，基民党议员不准协助凯默里希在图林根邦拼凑组织少数政府。她告诉记者：“基民党禁止加入这名总理领导的政府。”

默克尔表示，图林根邦地方盟友所采取的行动“破坏基民党的价值和信念”。她还说：“我们现在必须尽一切所能表明，这绝对无法与基民党的所做所为和想法相互吻合。”

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