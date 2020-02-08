泰国一士兵持枪在军营和市区射击 至少17人死亡

泰国曼谷东北部的呵叻地区发生一起大规模枪击案，至少17人死亡、14人受伤 2020年2月8日

《曼谷邮报》报道，当地时间周六（8日），泰国曼谷东北部的呵叻地区发生一起大规模枪击案，至少17人死亡、14人受伤。泰国警方表示，他们已经安全疏散了几十名购物者，掌控了购物中心一层的局面。

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报道称，一名泰国士兵在军营射杀一名指挥官和另外两名士兵后，乘坐盗窃的悍马车逃走。随后在市区购物中心附近向平民射击。枪手还在脸书上直播了作案过程。视频显示，商场周边燃起大火。

据中央社报道，泰国警方表示，一名军人8日在东北部呵叻府（Korat）多个地点持枪扫射民众，并以网路直播滥射过程。当地媒体报导，至少有12人丧生。

泰国警方发言人告诉法新社：“枪手持机关枪射杀无辜受害者，导致多人伤亡。我现在无法证实死亡人数，警方封锁了事发地区。”

警方证实枪手为士官长贾克潘（Jakrapanth Thomma），他偷了一辆军车，在呵叻府扫射民众时全副武装，并在网络上张贴自己犯案时的照片及影像。

网路流传的影像及照片显示，当时场景一片慌乱，民众四处逃窜，似乎还能听到机关枪自动连发射击的声音。

呵叻府警方指出，他们已经封锁这名枪手疑似逃进的购物中心Terminal 21，但尚未逮到人。

泰国是全世界拥有枪支率最高的国家之一，但军人锁定平民的枪击案实属罕见。

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