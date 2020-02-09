泰国枪手屠杀29人遭击毙 疑因房屋买卖纠纷行凶

一名泰国军人8日下午在泰国东北部呵叻府营区开枪射杀长官及两名同袍，然后开着偷来的军车到一座热闹的商场展开血腥滥射，并在商场内与军警对峙，到9日上午才遭攻坚击毙，结束这场长达17小时的惊魂记。此桉造成至少29名受害者丧生，多数是商场购物民众，年纪最小的是一名13岁少年，另有57人受伤。

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泰国总理帕拉育在呵叻市一家医院探视伤者后表示，枪手行凶动机和“房屋买卖纠纷”有关，枪手与他长官的一名亲戚起冲突，愤而行凶，这类枪击桉在泰国“前所未见”，希望这样的危机是最后一次发生。

帕拉育说，枪手攻击营区军火库的守卫，才会偷到枪，“这不是军营的疏失，我们不会让军火库没人看管”。枪手的长官与军火库一名守卫都丧生。

事发后警察和特种部队迅速赶到商场，一边搜寻凶手，一边分批疏散几百个民众。到9日清晨还有人被困在裡面，而且不时传出枪声。

当地媒体说，32岁的现役士官长贾卡潘斯在营区行凶后，偷了一把M60机枪、几把步枪和一辆悍马车逃出军营，沿途射杀平民，最后进入呵叻市中心的机场主题百货公司“21航站”。

他透过脸书直播整个过程，并在晚间约7时20分上传自己和枪枝的合照写着“我累了”。不过他的脸书帐号随后被脸书关闭。

在商场外面拍摄的影片显示枪声大作，民众争相逃避。许多人在商场外面遇害，有些人死在车上，有些则是路人。公共卫生部长阿努廷说，有个医生在协助伤者时中弹，还有一名警察殉职。

娜塔雅与家人吃过饭正准备开车离去时听到枪声，立刻拿起手机拍摄影片。她说：“我先看到一个女子歇斯底里的跑出商场，接着她前面有个男子扔下摩托车逃命。”

她回家后才知道情况有多惨烈，听到死亡人数吓得昏倒。她说：“我不相信我们这里会发生这种事情。我们几乎每隔一天都会到那个商场。”

《纽约时报》报导，泰国6900万人估计拥有1000万支枪，不时会传出帮派火併或因个人纠纷开枪行凶桉件，但刻意针对无辜者进行大规模屠杀却非常罕见。

去年11月，在泰国南部穆斯林争取自治权的冲突地区，曾发生枪手攻击安全检查哨造成15人丧生事件。但在离曼谷三小时车程、平常相当平静的呵叻府发生大规模枪击桉，让民众相当震惊。

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