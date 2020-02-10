爱尔兰立法选初阶计票现总理落后 新芬党领先但组阁难

爱尔兰周日(9日)晚上立法选举第一阶段点票结果揭晓，新芬党领先，超赶过中间偏右的另外两个大党，其中包括了现任总理瓦拉德卡所属《爱尔兰统一党 (Fine Goel)》。新芬党虽然领先 ，但遇组阁难问题。

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爱尔兰周日晚立法选举第一阶段点票结果，新芬党领先，超赶过中间偏右的另外两个大党，其中包括了现任总理瓦拉德卡所属《爱尔兰统一党 (Fine Goel)》及共和党(Fiannal Fail)。新芬党虽然领先 ，但遇上组阁难问题。

爱尔兰总理瓦拉德卡的政党9日被取代，经过立法选举第一阶段计票结果，被共和国新芬党获票率超赶过，未等到最终点票结果，这位总理就已经开始寻求其他政党的结盟。

爱尔兰的投票方式是可以按照选民喜爱的候选人程度排序圈选选票，而且票数可以移转，投票结果将选出160名国会议员。本次立法选举点票结果，未等到周一就出炉了。

第一阶段点票结果，新芬党获得24.5 % 的选票，胜过共和党的 22.2 %，以及总理瓦拉德卡统一党的20.9 %获票率，这是爱尔兰公共广播电视台RTE的报道。

爱尔兰总理瓦拉德卡说，点票结果呈现三足鼎立局面，因此组成政府将相当困难。

过去是共和国军政治联盟的新芬党，如今转换路线，成为爱尔兰最大的左派政党，他们指出，如果要他们入阁将有困难。共和党也和统一党一样，至今拒绝与新芬党联盟组阁，因为新芬党与爱尔兰共和军IRA有联盟，而IRA是主张脱离英国，而共和党是拒绝共和军路线的代表。

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