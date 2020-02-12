德国5G与华为：联盟党议会党团的复杂妥协

据德国广播电台报道，德国联盟党议会党团就5G建设达成一致立场：不会将中国电信巨头华为自动排除在外。但排除华为的可能性继续存在。

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经过长达数月的讨论后，联盟党议会党团于周二（2月11日）傍晚就5G建设达成了一致立场：各参与方须满足最高安全要求。立场文件中关键段落的内容是：联邦政府出于安全原因可以排除华为。但是，如果对该公司存在政治怀疑，则没有自动机制可以采取行动。基民盟/基社盟联盟党议会党团所有成员都对这份立场文件表示了赞同。联盟党议会党团由此对总理府、经济部和内政部表示了扶持。

来自各方的外交和安全政要警告说，不要让华为参与新的移动网络的建设。该公司与中国政府的关系不明朗，从事间谍活动和破坏活动的风险太大。

但联盟党议会党团的决定也与经济政策有关：如华为出于政治原因被排斥，中国已公开威胁将以牙还牙，例如打击在中国的德国汽车制造商。与此同时，对华为怀有敌意的美国正在施加更大压力。

基民盟对外政策专家罗特根是华为最响亮的批评者。他也对文件表示了赞同。但他说，“最后一个禁止可能本来可以在文件中表达得更清晰些。依我来看，在这一点上，这份文件是一种妥协。”

下一步是在立场文件的基础上，执政大联盟即联盟党和社民党议会党团共同制订联合提案。与此同时，德国政府将对电信法和IT安全法加以修改和补充。

但社民党联邦议会党团特别是由社民党领导的外交部早已公开了反对华为的立场。尽管如此，基民盟议会党团副主席弗莱仍然表示乐观。他认为，大家有同样的想法。事情会有好结果。

罗特跟也非常乐观。他认为，当事情变得具体时，华为最终将被排除在外。两部法律修改案出台的时候就是真相将出台的时候。他说：“我相信，可信度和国家影响力这些标准，到时候都会在立法中得到体现。结果将是如此：一个企业如果是一个国家的工具，就进不了德国5G。”

IT安全法修正案将于第一季度在内阁中通过。有关华为的争吵继续充满悬念。



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