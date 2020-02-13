联合国安理会要求利比亚《持久停火》

联合国安理会12日批准了一项决议，要求利比亚持久停火，以取代自1月以来在利比亚实施的停火。 外交官们就此确认了1月19日柏林峰会的结论，在那里许多领导人表现团结一致精神。 但是，从联合国谈判相同条款所需的时间表明，国际分歧仍然持续存在。

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安全理事会成员花了将近四个星期的时间才核实有效化柏林会议的结论；在柏林会议内，政治领导人已经商定了利比亚的停火协议。 随后，联合国特使加桑·萨拉姆（GhassanSalamé）迅速提出一项决议，认为这将缓解在利比亚当地重新出现的紧张局势。

12日，有14个国家，对该决议投了赞成票。 俄罗斯弃权，而普京（Vladimir Putin）是柏林的签署国之一。 在幕后，俄罗斯人要求删除文件里所有提到的“雇佣军”的用词，，从而阻碍了谈判：几个月来，他们确实被怀疑透过支持瓦格纳的私人组织的数千名雇佣兵来出击，他们应该是帮助哈夫塔尔元帅的军事进程，对抗沙拉吉Sarraj.民族团结政府。

但最终，他们没有成功，所以他们质疑一个真正停火的可行性，以替自己投弃权票行径合理化。该决议还呼吁联合国秘书长提出控制停火的手段，并苛求安理会成员不要插手干预利比亚的冲突。



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