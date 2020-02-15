韩国瑜罢案: 提前达标30万 高雄人将票决定其命运

台湾高雄罢韩第二阶段连署书确定冲破30万！“Wecare高雄”今（15日）宣布，据综合媒体报导，连署累计已达到30万份的安全门槛，接着经中选会审核罢免书名册后，等待宣布罢免韩国瑜的投票日时间。

广告 继续浏览后续

据雅虎新闻引述中国时报指，罢韩连署冲破30万份！wecare罢韩团体在15日下午宣布，罢韩第二阶段连署30万份正式达标，越过法定门槛，到达安全区域。接下来将会持续收件，目标朝48万份迈进，并且全力进行分类及造册作业，上缴中选会审核，待审核通过后，会宣布罢免韩国瑜的投票时间。

该报道说，wecare于14日晚间在社群网站上宣布连署份数距离目标30万仅差5千多份，原订16日可以达标，没想到15日就提前达成。wecare发起人尹立表示，达到30万份就是一个蜕变，同时也展现出高度的民意，wecare走遍每个地方就是为了蒐集所有的民意，希望高雄市民有重新选择的机会，共同见证光复高雄的一天，并呼吁韩国瑜回应民意、知所进退，早点下台。

据罢韩法定领衔人陈冠荣表示，原本预计30天才会达到30万份连署书的目标，但其实至今只花18天就达标，且仅动用wecare和台湾基进的力量，其余的团体还未算进去。这段时间其实一直收到来自各方的威胁及刁难，但他们不怕，只是希望还给高雄市民光荣的高雄，下一阶段48万才是他们的目标，希望可以和大家共同迈进。

该消息说，本次罢韩连署第2阶段人数需达2018年高雄市长的选举人数228万1338人的10％，也就是22万8133人以上。尹立表示，当初韩说的民主遮羞布下总共有48万人，这就是他们接下来收件的目标，纵然达标还是会持续收连署书，呼吁大家继续连署。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅