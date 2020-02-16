搅动法国政坛之俄罗斯激进异议者帕夫伦斯基另案被逮

法国巴黎检察署表示，自称放出法国知名政治人物不雅影片、备受争议的俄罗斯行为艺术家帕夫伦斯基星期六稍晚遭警方逮捕。但消息说，帕夫伦斯基被捕是因另一起暴力行为，与散布不雅影片无关。

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据法新社报道，涉散布马克宏盟友不雅影片幕后黑手另案被捕。前来法国寻求政治庇护的帕夫伦斯基（Pyotr Pavlensky）是因涉嫌在去年12月31日犯下「持械暴力事件」，遭警方逮捕侦讯。

据法国检方强调，这起「持械暴力事件」与法国总统马克龙（Emmanuel Macron）钦点的巴黎市长参选人葛里沃（Benjamin Griveaux）不雅片外流事件无关。

消息说，35岁的帕夫伦斯基把葛里沃的不雅影片放上网路，引发轩然大波，也导致葛里沃被迫退出选战。

检方昨天稍晚表示，42岁的葛里沃控告帕夫伦斯基散布不雅影片，此案已展开调查。

消息说，帕夫伦斯基昨天告诉法新社，他把葛里沃的性爱片放上网，是为凸显葛里沃的「伪善」。

法新社说，帕夫伦斯基争议行径不断，2013年他在莫斯科红场（Red Square）用钉子把自己的阴囊钉在地上，因此跃上国际媒体头条。两年后，他纵火焚烧俄罗斯联邦安全局（FSB）总部大门，再一次登上新闻版面。来法国政治庇护，也曾放火烧法兰西银行在巴黎的一个分支机构并拍下视频，法国司法因此对他判过刑。

帕夫伦斯基被认为是很有争议的行为艺术家。

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