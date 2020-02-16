欧洲建设 马克龙似唐吉珂德成孤芳?

一年一度的德国慕尼黑国际安全会议上，虽然法国总统马克龙与会备受法国与欧洲舆论关注，但马克龙显示独步趋势，与欧洲伙伴及北约有缝隙。马克龙力促欧洲建设独立防卫无多进展，欧洲改革与德国失去共同推动动力。马克龙在慕尼黑还提出法国核大国作用地位对话，但遭到北约冷遇。

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尽管法国总统马克龙着力批评俄罗斯破坏民主国家秩序，与美国众议院主席佩洛西以及美国国防部长重力批评华为威胁欧美安全相呼应，但在欧洲议题，法国显示同欧洲伙伴有距离。

据法新社报道说，法国呼吁办核战略对话遭北约泼冷水。

法国总统马克龙星期六呼吁欧洲进行「战略对话」讨论法国的核武角色，北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格则冷淡回应说，欧洲早已拥有「久经考验且可靠」的吓阻力量。斯托尔滕贝格表示，拜美国与英国核武所赐，欧洲长期都在有力的核保护伞底下。



北约成员国法国未对北约提供核武，但马克龙上周在重大演说中呼吁欧洲联盟成员对话，讨论法国核吓阻力量能扮演何种角色。



报道称，斯托尔滕贝格去年曾反驳马克龙批评北约地缘政治思维进入「脑死」的说法，对于马克龙的最新建议，斯托尔滕贝格今天也是冷淡回应。斯托尔滕贝格在德国慕尼黑安全会议上表示：「我们必须记得，我们现今拥有核吓阻能力，28个盟邦每天都在提供这种能力。那并非只是承诺，而是存在数十年的东西。」ju 斯托尔滕贝格还说，「这是久经考验且可靠的东西，我们有在使用，也已经制度化，这是欧洲安全的终极保证。」

据法新社说，法国总统马克龙在慕尼黑安全会议上批评德国，他表示，在英国脱欧后，德国在推动强化欧洲一事上缺少回应，法国对此越来越没耐心。



在会议上被问及德国总理默克尔对他所提出的改革保持沉默，会否令他感到沮丧时，马克龙说：「我不会沮丧，但我没耐心了。」



据马克龙表示，他们都有等待彼此做出回应的经验，未来几年最重要的是，在欧洲基础上更快应对主权议题。

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