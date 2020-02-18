美国宣布对5大在美中国国营媒体新管控措施

自华盛顿方面消息，美国政府在周二宣布增强对5家在美运营的主要中国国营媒体及公司的管制措施，并将它们在美国的活动当作与外国使馆同等对待，相应措施包括要求这些机构向美国国务院登记雇员名单和在美财产等。

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据路透社报道，两名美国国务院高级官员就这一决定解释称，“中国在过去加强了对媒体的国家管控，中国国家主席习近平则更具侵略性地用它们来进行亲北京的宣称。”一名美方官员表示，“自习近平任期开始以来，（中国官方）对（媒体生产）内容和编辑方向的控制越来越严格。”该官员称，“这些（媒体）人事实上是中国共产党宣称部门的组成部分”。透露这一消息的美方官员还介绍称，北京方面在事前对美方的这一决定并不知情，会在当地时间周二下午得到美方通告。

另一名美国国务院官员还指出，北京对中国国营媒体的控制“越来越变得德拉古式（draconian）的严酷”。据悉，这两名美方官员并未透露其姓名或身份。尽管自美国总统特朗普上台以来，美中两国在经贸、地缘政治和科技竞争等问题的分歧凸显，但就美方对在美中国国营媒体采取管控升级的这一决定，美方官员表示，这与双方近来的关系发展没有联系，而是美方在一段时间来考虑得出的结果。

此次受到华盛顿当局针对的包括新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、中国日报发行公司和美国海天发展公司的在美运营活动。其中，美国海天发展公司是中国最权威的报纸——人民日报（海外版）的美国总代理，负责人民日报（海外版）在美国的印刷发行等工作。据该公司网站介绍称，美国海天发展公司在纽约、旧金山、洛杉矶设有三个代印点，每天通过远程传输，接收从北京人民日报编辑部发来的海外版当天的版面。将报纸印刷好后，通过美国邮局邮寄，送到订户手上。

此外，通过美国海天发展公司的运营，在美国五十个州和南美州的部分国家范围内，读者随时可以订阅。在纽约、旧金山、洛杉矶设有近百个人民日报（海外版）的零售点。上述城市的读者，可以与中国北京的读者同步看到当天的人民日报（海外版）。而根据美国政府所采取的这一最新决定，上述五大中国国营背景媒体及公司将需要向美国国务院通报其雇员名单，及有关雇佣和开除员工的决定。它们还需要向当局注册其在美国拥有或租赁的财产。这五大中方机构在购买或租用新的美方财产前，还需要得到美国政府的许可才能进行。

当被问及是否担心北京会对在中国运营的西方媒体采取报复措施时，一位官员指出，那里的外国新闻媒体已经按照严格的规则运作，并称（美方）新披露的规则对中国的五个国有实体在美国的运营“没有施加任何限制”。这位官员补充称，“这些人在美国的工作环境比在中国的任何外国媒体都更为宽松。”

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