德国《商报》：默克尔紧握权力不放，给基民盟带来威胁

自德国基民盟党主席克兰普-卡伦鲍尔于2月10日宣布将在今年卸任后，德国最大党基民盟陷入领导危机。媒体报道说，现在可能的四位候选人是默克尔最大政敌、财经专家默茨，现任卫生部长斯潘，北威州州长拉雪特和外事专家罗特跟。

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谁将上台同时也是基民盟将走向何方的问题。比如，默茨如担任党主席，他能否接受默克尔的路线，和默克尔总理和平共处，媒体并不乐观。基民盟的危机使默克尔的去留再次成为媒体关注的焦点。

根据德新社委托民意调查机构youGov进行的民意调查，几乎一半接受调查者（49%）并不希望默克尔提早下台。他们希望（联盟党和社民党）执政大联盟在默克尔的领导下，继续正常工作到2021年秋季任期期满。只有35%的人希望提前举行国会大选。但64%的人反对默克尔再次竞选连任。

政治学家通过德国广播电台表示：基民盟领导人危机不会影响到默克尔，因为如果默克尔提前辞职，联盟伙伴社民党在新的国会大选前，不仅需要一个领袖，而且需要一个对手，这是社民党难以做到的事。所以，默克尔可以工作到任期期满。

《明镜》周刊指出，默克尔让人烦恼，但她仍然是受欢迎政治家。

《商报》认为，默克尔愿意做出很多牺牲，以保住总理宝座。基民盟已在为此承受痛苦。但人们没有多少可以促使她放权的手段。默克尔紧握权力不放，给基民盟带来威胁。

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