特朗普春风得意? 连选连任机率增了

美国盖洛普的一项新民意调查显示特朗普获得了49％的支持率，这是自2017年1月以来特朗普总统获得的首次净正面评价。英国卫报说，在选举年的关键时刻，唐纳德·特朗普的知名度正在提高，这增加了他在白宫获得第二任期的机会。特朗普今天抵达印度作为前两天的访问。

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据华尔街文摘今天报道说，特朗普支持率上升，增加了赢得第二任期的机会。

该报道引述卫报说，伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）在内华达州预选会议上取得胜利，在民主党初选中取得了胜利，盖洛普（Gallup）的一项新民意调查显示特朗普获得了49％的支持率和48％的不支持率。这是自2017年1月担任总统以来，总统首次在民意调查中获得净正面评价。FiveThirtyEight网站的平均民意调查显示，自9月份弹劾程序开始以来，特朗普的支持率上升了。 特朗普在参议院弹劾案审判中判定无罪，目前的平均支持率达到43.3％，而不支持率为52.2％。

据报道说，关于盖洛普民意测验，美国有线电视新闻网（CNN）分析师哈里·恩滕（Harry Enten）（前卫报）写道：“特朗普的支持率在适当的时候上升了。 …[支持率]到选举年的3月变得更具预测性。“目前，支持率在大约46％至54％之间的总统通常会面对一场势均力敌的连任之战。赞同率达到或低于45％的总统通常会败北。如果过去的历史保持下去，特朗普的支持率可能会继续上升，足以使他成为最受民众喜爱的人。”

报道称，周日，CBS新闻民意调查显示，有65％的美国人认为特朗普将在与民主党候选人的紧张竞争中赢得连任。

RealClearPolitics.com的平均正面投票结果显示，特朗普在名义上的大选对决中对桑德斯的得分下降了4分。

恩滕写道：“这远不是一个绝对优势，表明特朗普可以赢得全民投票。”

报道称，特朗普在总统选举团方面保持着领先地位，总统选举团制度是总统选举产生的途径，尽管希拉里·克林顿（Hillary Clinton）在普选中以近三百万的净选票数击败特朗普，但特朗普总统选举团票数的领先还是在2016年为其提供了入主白宫的机会。

而在民意调查中，特朗普在威斯康星州选民中的支持率为51％。

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