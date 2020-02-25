彭佩奥批评中国伊朗掩盖新冠病毒疫情

周二（2月25日），结束十天出访后的美国国务卿彭佩奥批评伊朗和中国的审查制度，试图掩盖新型冠状病毒疫情，并警告此等举措损害了全球的抗疫行动，会带来严重的后果。

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周二上午美国国务卿彭佩奥在国务院例行简报会上对新闻记者说，北京掩盖有关新型冠状病毒疫情的信息并因此加剧疫情。他指责北京驱逐了三名《华尔街日报》（Wall Street Journal）记者，并指出：当前疫情更需要新闻自由，才能确保公众和医务人员可以取得有关该病毒的准确信息。



彭佩奥说：“驱逐我们的记者再次暴露了中共审查制度的问题，其造成SARS以及现在新型冠状病毒疫情的蔓延，最终可能导致致命性的后果。”“如果中国容许自己及外国的记者及医护人员自由发言和调查，那么中共官员和其它国家就更能在应对这个挑战上，做出更充分的准备。”



彭佩奥批评中国后话锋一转，批评德黑兰同样在掩盖包括确诊病例在内的疫情信息，伊朗当局必须“说出真相”。彭佩奥指出：“迹象表明，伊朗政权可能压制了有关该国爆发新冠疫情的重要细节，对此，美国深切关切。包括伊朗在内的所有国家都应该提供有关真相，并与国际援助组织合作。”



截至目前，伊朗是中国大陆以外新型冠状病毒死亡病例最多的国家。伊朗卫生部发言人周二表示，该国已有95人感染新冠病毒，16人死亡。



据法新社周一报导说，据半官方的伊朗学生通讯社（ISNA）报导，伊朗库姆市议员法拉哈尼（Ahmad Amirabadi Farahani）指控德黑兰政府隐匿疫情，因为该市就有“50起死亡病例”。





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