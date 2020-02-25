新冠肺炎疫情全球慌 道琼斯狂泻千点

世界金融市场已开始迎接新型冠状病毒带来的“看不见的恐惧”。美国股市2月24日延续了亚洲和欧洲股市的下跌走势，道琼斯30种工业股平均指数出现暴跌，收盘跌幅超过1000点。跌幅创出2018年2月以来最大。美国国债等安全资产被买入，美国长期利率创出历史最低水平的情况进入视野。在无法判断疫情对经济和企业业绩影响的背景下，投资者一齐采取了避险行为。

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据日本经济新闻今天报道说，美国道琼斯指数大跌1031点。跌幅创出2018年2月以来最大。

该报道说，世界的股票市场遭遇全面抛售。在新型病毒感染扩大已被确认的意大利，FTSE MIB指数比上周末下跌逾5％，创出约1个月以来新低。德国和法国的主要股价指数也下跌4％，而延续这一趋势的美国股市从早盘开始，出现基本上全面下跌的局面。苹果和微软等高科技股跌幅巨大。道琼斯指数收盘比上周末下跌1031.61点，跌至2万7960.80点。

市场上出现困惑的声音。美国保德信金融集团的昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)针对24日的股价下跌表示，“投资者暂时采取了‘在思考之前抛售’的行为”。意大利和韩国等中国以外的疫情扩大，看不到疫情结束的前景。昆西·克罗斯比表示，“世界经济增长率和企业业绩预期的下调或将难以避免，但将产生多大的影响，目前仍难以预测”。

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