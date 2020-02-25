欧盟正式授权巴尼尔与英国谈判 捕鱼与公平竞争为脱欧关键

欧盟成员国欧盟事务部长昨天24日聚集在布鲁塞尔，今天他们将正式批准米歇尔·巴尼尔（Michel Barnier）全权代表欧盟与伦敦进行脱欧谈判，特别是针对双方未来贸易关系的条件，以便为英国脱欧后敏感的新一章铺平道路。

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本台法语组报道称，今天召开的部长级会议将正式通过米歇尔·巴尼尔（Michel Barnier）的任务授权，以为3月初欧盟与英国之间的首次会谈铺平道路。



在今年年底前，伦敦和布鲁塞尔必须就双方的未来关系达成协议，然而，巴尼这项的任务看来相当复杂。



报道认为，可能导致谈判失败的第一个陷阱是捕鱼问题，欧盟坚持双方在其领海拥有对等的捕鱼权，而英国则表示只有事先获得批准的欧洲船只才能到英国海域捕鱼。



欧盟捕鱼业者在英国领海的捕获量是英国在欧盟海域的六倍，相对地，英国的渔获品则大量仰赖欧盟市场，因此，分析指这项具有主权象征意义的捕鱼谈判将会十分艰难。



另一大障碍在于公平竞争规则。路透社指出，在新一轮谈判开始前，双方的言词都很强硬。欧盟要求广泛的公平竞争保证，而英国则表示将不会受欧盟所谓的公平竞争规则约束。



路透社说，法国坚决支持欧盟的联合谈判立场，寻求增强公平竞争条款，其中包括强迫英国在未来遵守欧盟规则和监管，以换取欧盟单一市场准入。



周一，27国驻布鲁塞尔的全权公使已就一份文稿达成一致，其中称欧盟与英国达成的任何贸易协定“应当防止贸易扭曲和获取不公平竞争优势，以确保达成可持续和长久的关系。”



据路透社看到的这份文件表示：“设想中的协议应支持通用的高标准，未来也应遵循参照欧盟标准制定的高标准”。



而文件内容，据了解涉及了国家援助、竞争、社会、就业和环保标准，以及相关的税收规定。

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