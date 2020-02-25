白宫要求国会紧急拨款25亿元应对新冠病毒在美国爆发

白宫周一晚间要求国会提供25亿元紧急资金，以应对新冠病毒在美国爆发。国会民主党议员批评白宫对新冠病毒反应缓慢，拨款要求严重不足。

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据《华盛顿邮报》、美联社报道，消息人士透露，紧急拨款要求的细节仍在磋商中，预计将在数天内将方案呈交国会。卫生部目前已经设立紧急传染病快速应对基金，并寻求从部门本身的账户转移超过1.3亿元应对疫情。



白宫副新闻发言人吉德利（Hogan Gidley）受访时表示，政府需要经费对抗疫情，以便保护所有国民的人身健康安全。



《今日美国》报道说：白宫管理和预算办公室（White House Office of Management and Budget）代理主任沃特(Russell Vought)在给议员们的信中写道:“关于新冠病毒及其引发的疾病，还有很多未知之处。”“政府认为有必要增加联邦资源来采取措施，为美国可能恶化的局势做准备。”



白宫官员起初表示，不担心新型病毒在本土爆发，但其立场在最近明显转变。金融市场忧虑，疫情带来的负面经济影响时间长于预期，影响范围也继续扩大。另外，政府包机接回钻石公主号邮轮上的国民，也令本国患者人数大幅增加，国防部需动用多个军事基地收容隔离14天的国民。



参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)说：总统特朗普反应缓慢，疫情现在已亮起警号，但特朗普对于这场危机毫无章法，也没有迫切感，无意了解事实，也没有协调各部门协同防疫。



众议院拨款委员会主席、民主党众议员洛维（Nita Lowey）批评白宫的拨款要求严重不足，表示众议院将寻求一个“强有力的”支出方案。



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