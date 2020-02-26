特朗普与莫迪同意“迅速”结束贸易谈判 暗示短期难以突破

美国美国特朗普周二（2月25日）结束了对印度为期两天的访问。白宫当天发表声明说，特朗普总统和印度总理莫迪两人已同意“迅速”结束正在进行的贸易谈判，他们希望谈判可以达成第一阶段的美印双边贸易协议。但法新社报道则指出，该访问因新德里致命的族群暴力而蒙上阴影，没有取得具体进展。

广告 继续浏览后续

这项声明是在特朗普于24日至25日访问印度之后发出，在此期间，特朗普达成了一项30亿美元的对印军售案。声明称，美印首脑同意迅速对持续进行中的谈判作出结论，并希望这些可以成为一项广泛双边贸易协议的第一阶段，以展现双边商务关系的真实雄心和全副潜能。



不过，声明没有提到贸易协议将涵盖的内容细节。另外，传媒预期的“有限贸易协议”也未提及。



外界注意到，特朗普在25日稍早曾再度批评印度对美国商品征收“不公平的”高额关税。他还说美国希望受到公平对待，并能获得互惠机会进入印度市场。



特朗普访印之前，双方的谈判人员已经进行数个月谈判，以缩小在农产品、医疗器材、数字贸易以及加征新关税上的歧见。



美国目前是印度第二大贸易伙伴。印度总理莫迪原本希望通过与特朗普会面，说服美国放弃加征关税，并尽快恢复印度的普惠制待遇。



另据新华社引述分析人士说，美国贸易代表莱特希泽缺席此访，一方面反映出双方贸易谈判面临困境，另一方面也说明特朗普并不急于达成贸易协议。在美国11月总统选举前，美印贸易谈判难获进展。



印度舆论则指出，无论双方最终能否签署贸易协议，印度要求美方恢复普惠制待遇等诉求恐怕都难以实现。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅