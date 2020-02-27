普京欲修宪 先举行公投

俄罗斯将对普京总统提议的宪法修改举行全民公投，此次修宪可能会加强普京对权力的控制。普京提出修宪也显示渴望争取公众对改革的支持，这些改革可能让他换一个角色继续主政。英国金融时报说，普京今年1月提出大举修改宪法，震惊俄罗斯政治精英。

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据英国金融时报今天报道说，俄罗斯将对普京修宪方案举行全民公投。让俄罗斯人在4月22日通过投票表态的决定显示，普京渴望争取公众对改革的支持，这些改革可能让他换一个角色继续主政。

现有的任期限制使普京无法再次竞选总统，而让俄罗斯人通过投票表态的决定表明他渴望争取到公众对改革的支持，这些改革有可能让他换一个角色继续主政。该报道称，普京在1月提出大举修改宪法，此举震惊俄罗斯政治精英，并促使其总理和长期盟友德米特里•梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)辞职。自那以来，改写宪法的进程以惊人的速度推进。

立法者们正在围绕把近1000项拟议修正中的哪些纳入修宪草案展开辩论。预计修宪草案将于3月10日决定性地在议会通过二读。

据普京表示，“我知道（关于新宪法）的工作非常活跃。”普京在一个电视转播的会议上微笑着说道。他在会上与75名精心挑选出来的起草委员会成员讨论新文件。“根据我得到的信息，我相信你们今天会进一步讨论，已经收到了大约900项提案。”委员会联席主席帕维尔•克拉舍宁尼科夫(Pavel Krasheninnikov)在会后告诉记者，普京已同意于4月22日举行公众投票。

据该报道称，这一匆忙的改写过程招致一些政治专家的批评，其中许多人指出，有些起草委员会成员被选中的理由令人费解。该委员会包括政治官员、商业领袖、一名演员和一名音乐会钢琴家。两次获得奥运撑竿跳高冠军的退役运动员叶连娜•伊辛巴耶娃(Elena Isinbayeva)在前一次会议上告诉普京，她只是在被任命为起草委员会委员后才阅读宪法。据她表示，“此前没有理由、也不需要读。”她表示，“我现在知道这是一本非常重要的书。”

对于普京在2024年第四个、也是最后一个任期结束后可能扮演什么样的角色，以及他将如何寻求继续事实上的统治，政治分析人士看法不同。有人提出他可能领导国务委员会，这是一个仪式性的机构，但普京希望使其对行政分支具有更大的监督权。

据2月辞职的普京长期顾问弗拉季斯拉夫•苏尔科夫(Vladislav Surkov)周三表示，新宪法可能允许普京继续担任总统，因为就目前法律规定的连续两个任期的时限而言，更新后的宪法将重新开始计时。

“如果总统权力（在新宪法中）得到调整，那么法律逻辑将决定需要重新开始计算总统任期。”苏尔科夫在接受一位前同事经营的网站采访时表示，“事实上，我们自然地发展了不仅是总统制、而且是超级总统制的政府……我的观点是，它应该在法律上得到正式巩固。”

该报道称，对于他何时决定修改宪法以及为什么要这样做，普京一直讳莫如深，就连他最亲密的助手们也一头雾水。“我知道，”苏尔科夫在上周的一次采访中对塔斯社(Tass)表示。“那还不够吗？”

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