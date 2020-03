外交部：黎智英是“民族败类”不容美“指手画脚”

中国外交部驻港特派员公署发言人针对美国国务院就有关壹传媒创办人黎智英等三人被捕一事表达关注一事,发表评论指美国赤裸裸干预特区法治和司法独立,赤裸裸干预香港事务,对此表示强烈不满和坚决反对。发言人并且指出:“黎智英之流明明是长期从事祸国乱港活动的民族败类,美政府却把他们美化为‘自由与民主的倡导者’。”

警方前日以涉嫌参与去年8.31“非法集结”为名,拘捕黎智英、民主党前主席杨森及工党前立法会议员李卓人,国际关注继续升温,美国国务院关注三人被捕,促请港府勿为政治目的选择性执法。



美国国务院发言人奥特加斯(Morgan Ortagus)发表声明,指国务院关注香港警方拘捕香港著名商人兼出版人黎智英,以及两名长期争取公民自由和民主的人士:“我们期望香港当局不要为了政治目的而选择性执法(not to use law enforcement selectively for political purposes),并确保处理方式公正、透明,维护法治、港人和平集会与言论自由的普世权利。”



北京外交部驻港发言人却指出,美方打着所谓人权、自由的虚伪幌子,对特区政府依法施政指手画脚,赤裸裸干预特区法治和司法独立,赤裸裸干预香港事务,我们对此表示强烈不满和坚决反对。发言人又说,黎智英之流明明是长期从事祸国乱港活动的民族败类,美政府却把他们美化为“自由与民主的倡导者”;特区警方明明是依据法律对涉嫌犯罪的黎智英等人采取行动,美方却以“法官”自居对特区警方妄加评判、肆意指责,再次暴露出他们目无法治、为虎作伥、唯恐香港不乱的险恶企图。



发言人强调,中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移,反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。我们再次敦促美方立即停止包庇涉嫌犯罪的祸国乱港分子,停止破坏特区法治与司法独立,停止干预香港事务和中国内政,否则必将招致包括香港同胞在内的全体中国人民的坚决回击。



除了国务院,美国国会也发声。美国国会及行政当局中国委员会(CECC)在推特批评特区政府不去调查8.31太子站的警暴,反而拘捕黎智英等人,这个无法令人容忍的拘捕行动,削弱公众对政府信任。美国众议院外交事务委员会主席兼民主党恩格尔(Eliot Engel)批评,拘捕行动令人深切忧虑,呼吁特区政府检讨反民主的法例。



末代港督彭定康透过驻伦敦的关注香港组织“香港监察”表示,三人在香港和全世界中,勇于提昌言论自由、问责政府、负责任的社会政策及政治自由,港府拘捕三人是骇人听闻。彭定康批评,特区政府无疑是再次听命于中共,透过曲解法律,以图震慑社会,迫令港人接受共产党的欺凌,令人放弃对一国两制、法治的信念。他指,今次拘捕的决定会再向世界发出中共存心扼杀香港自由的讯息。





