疫情水深火热人民日报犹在连续吹捧《总书记来过我的家》

从1月5日开始，中共第一喉舌人民日报不定时的在头版最显著的地位刊登炮制日久的《总书记来过我的家》的宣传系列文章，人民日报的头版有些时候甚至连武汉病毒疫情只字不提，也要为上述的文章腾出空间，彰显为习近平做个人宣传的重要性。但根据香港大学中国传媒研究计划中心指出，人民日报如此偏离现实令人惊愕，不但未能为习近平的形象加分，甚至还为中共帮倒忙。

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港大的中国传媒研究计划中心最近的一篇文章就以《人民日报到底有什么病？》这个问题作为标题，英文原文是What Ails The People's Daily？



人民日报是中共中央委员辖下的机关报，它的文章和报道，乃数以千万计党员视为党的最高方针路线，尤其它的头版，更是大小党员的指路明灯，也是中共对舆论引导的重要工作。众所周知，中国大陆最近两个月面对的，是一场罕见来势汹汹的疫情，全国几乎一半人口处身于自我隔离或被迫隔离的状态，前线医护人员为了装备不足甚至向国际求援，而大小干部也正在为如何防疫和复工之间取得平衡而伤透脑筋之际，中国传媒研究计划中心主任钱钢在文章指出，作为党的最高喉舌，对此不但视而不见，最近还在头版重要地位（左边版面）刊登好几篇《总书记来过我的家》的宣传文章。



事实上，从1月开始的整整20天，人民日报对武汉爆发的疫情只字不提，只有当习近平在1月20日发表重要指示之后，有关新闻才上了翌日的头版。然后从1月22日至25日一连四日，武汉疫情的新闻继续缺席人民日报的头版，直至1月26日中共政治局常委就有关疫情举行会议。



人民日报头版翌日的编排，《总书记来过我的家》的文章的位置，却比常委开会的新闻更显眼。



《总书记来过我的家》的第一篇文章从1月5日首次见报之后，直到1月20日已经前后有五篇文章霸占了人民日报头版的地位。这套宣传系列文章内容都是所谓“回访”习近平从2012年掌政之后出访各地人民之后目前的情况，目的是为习近平塑造一个平易近人而又英明睿智领导人的形象。但诚如钱钢指出，篇篇文章写法如同一辙，毫无新闻价值，望而生闷。



例如人民日报2月28日头版的《总书记来过我的家》的最新一篇，内容是回访云南大理市湾桥镇古生村李德昌家。报道开头千篇一律先引用习近平的讲话：“新农村建设一定要走符合农村实际的路子，遵循乡村自身发展规律，充分体现农村特点，注意乡土味道，保留乡村风貌，留得住青山绿水，记得住乡愁。”



记者然后绞尽脑汁写下一段措辞华丽的文字：“峰峦叠嶂，阳光穿透层云，洒在洱海如镜的湖面上。一股清澈的溪流从脚下石板涌出，漫过滩涂和水柳，欢快向前，会它千顷澄碧。和风如诉，身边有块金字勒石：一定要把洱海保护好！”

钱钢的文章最后指出，《总书记来过我的家》从1月25日至今一个多月，已经在人民日报出现14次之多，篇篇散播胜利欢愉的精神，这个系列的罔顾现实是令人颇为难以置信的，简直把习近平的每一步都当作是一个奇迹。



最后文章反问，人民日报的编辑们到底知不知道，他们这样做只会对中共和习近平的形象造成反效果？他们到底是不是真的相信或者他们只是脑筋有点混乱？



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