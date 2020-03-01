群众抗议“8.31太子站血案”半年仍欠交代警方拔枪放催泪弹镇压

去年8.31警方在太子地铁站镇压示威时，闯入车站禁止记者进内然后无差别在车站和车厢内施放催泪弹和挥棍殴打示威者与乘客，造成多人受伤，事后更因入院伤者人数前后出现矛盾引发有人被打死的传闻，事发至今半年，当局不但没有交代调查结果，港铁当局甚至拒绝交出当晚的闭路电视视频，不少市民趁着昨天8.31半年纪念日特备鲜花到车站悼念事件，警方多次干预并拆除车站外的“祭坛”，后来更引发成警民冲突，警方一如既往大放催泪弹驱散群众，其中一名“落单”警察更慌张拔出实弹真枪指向记者和人群。

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警方事后谴责暴徒纵火及丢掷汽油弹，并且逮捕了18人。



数百名市民傍晚6时已经在太子站聚合，并在临时安设的“花坛”摆放鲜花，附近的旺角警署数度派出警察进行干预，并拆走花坛和踢走其他纪念物品，但每次警察离开之后，市民又重新布置花坛，方便其他市民纪念。



到了晚上8时左右，警察派出大批防爆警员向一度冲出马路放置障碍物的人群施放大约十多枚催泪弹，有不少穿戴记者标志和反光衣服的记者，被警察近距离施放胡椒喷雾，其中一名立场新闻的记者在毫无挑衅下被两名防暴警察强行压在马路上，并粗暴扯脱面上的防毒面具。



但市民仍然拒绝离开现场，有些则在弥敦道放置障碍物，并焚烧垃圾，与警方来回追逐。部分示威者更在旺角地铁站出口纵火。有多名青年被警察按倒在马路和殴打。



到了大约晚上11时，网上串流新闻网站播出一段视频显示，一名警员在旺角豉油街拔出佩枪指向旁边的人群和记者。



根据苹果日报道，大约10时许，示威者在不同地点堵路，包括在弥敦道近山东街焚烧“保丽龙”箱，黑烟冲上半空，防暴警需来回旺角至油麻地段的弥敦道清场，又顺手无故向记者喷射胡椒喷剂，又向行人路投掷催泪弹，消防来回射水救火，警员则不断以记者及途人为发泄对象，沿途乱射胡椒喷雾及催泪烟。至晚上10时50分，一名落单警员在西洋菜南街近豉油街附近，被示威者围殴在地“私了”，混乱间男警拔枪指向各人，有人见状大叫“唔好（不要）开枪”，男警其后沿豉油街退向弥敦道离开，同袍即沿西洋菜南街发射多发胡椒球枪驱散人群。



去年接近八个月的街头抗争运动，期间发生多次警民冲突，国际社会都谴责香港警察处理示威场面不符合国际水平，而且多次涉嫌使用不必要暴力对付群众，其中最恶名昭彰的事件，则包括7.21元朗事件和8.31太子车站事件。



有鉴香港警方处理抗争手法未及开放社会的水平，英美和其他西方民主国家更拒绝向香港警察出售群众控制武器，而且还呼吁林郑月娥政权成立独立调查委员会，调查警察的恶行。





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