法国愿帮助希腊和保加利亚应对来自土耳其难民潮

2020年2月29日在土耳其境内的难民

法国总统马克龙周日晚间表示同希腊和保加利亚站在一起，愿意帮助，并且共同其应对从与土耳其边境涌入的难民及非法移民潮问题。希腊政府消息在周日一天内希腊就阻止约1万难民入境。保加利亚总理博里索夫下周一将出访土耳其，与埃尔多安总统会晤，讨论来自土耳其难民潮问题。

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法国马克龙周日晚间用社交媒体推特表示，法国与希腊和保加利亚紧密团结在一起，法国已经准备好快速向他们提供及时的帮助和进行边境保护。法国总统强调，我们应当共同行动，避免人道主义危机和移民危机。

欧盟委员会主席冯·德·莱恩周六表示欧洲严重关切从土耳其涌入向希腊和保加利亚边境的难民潮。

欧盟首先向希腊和保加利亚表示全面的支持，欧盟已经准备好迅速增加支援，包括派遣欧盟边防和海岸警卫。

自从土耳其埃尔多安政府宣布不阻止移民和难民后，数以万计的滞留在土耳其境内的难民和移民试图涌入欧盟。

与土耳其有共同边境的保加利亚总理博里索夫下周一将出访土耳其，与埃尔多安总统会晤，讨论来自土耳其难民潮问题。

希腊国家安全委员会周六召开紧急会议之后表示，难民局势“对希腊的国家安全构成严重和绝对的威胁。

希腊政府消息在周日一天内希腊就阻止约1万难民入境。

自从2月27日，在叙利亚伊德利卜局势激化之后，土耳其一位高官上周五表示不再继续阻止非法移民和难民的流动，并开放了与欧盟的边界。



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