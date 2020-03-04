意大利新冠疫情严峻 政府低估误判？

意大利新冠疫情到3月5日升至3089人感染，死亡人数过百，达到107人。成为欧洲主要“病毒输出国”。中央社分析认为：意大利政府低估病毒误判情势，是最大原因。

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意大利政府在传出确诊案例的第2天，就迅速决定封锁疫情最多的11个城镇，但却未能真正奏效。面对案例持续上升显示感染早外溢到“红色警戒区”以外，需要扩大限制性措施时，意大利政府因忧虑经济崩盘而试图隐匿和淡化疫情，在疫情集中的北部经济火车头地区，有企业龙头、各产业公会接连公开警告政府，让政府对实施进一步限缩政策踌躇不前。

意大利小党林立的政治生态更让情况雪上加霜，政治宫斗戏码天天上演，使得意大利总理更疲于应对。在庞大的经济与政治压力下，意大利政府政策急转弯。卫生部长忽然下令，要求未来各地汇报的确诊数字，需再经最高卫生机构複验确认后才能公布，不少御用医学专家出面说新冠病毒致死率低，造成民众错估疫情严重性。

意大利政再客呼应一些医师的乐观论点，相约到米兰街头聚餐，佛罗伦斯博物馆免费开放3天，波隆那发放一年可享免费文化活动的市民卡，吸引2万多人聚集排队领取，报纸标题热烈歌颂“意大利人对文化的热爱战胜对病毒的恐惧”。

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