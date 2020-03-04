法国确诊病例增至285 卫生部长辟谣自己染病

法国冠病确诊病例4日新增73例，总数增至285例，15名被收入重症监护病房。疫情扩散仍维持在第二阶段，但法国政府发言人茜贝特•尼迪亚耶(Sibeth NDIAYE)在午间新闻发布会上表示，疫情不再升级，这对我来说不太可能。法国卫生部长奥利维尔·维兰(Olivier Véran)在宣布上述消息时再次表示，在目前这个阶段，死者都是年事已高、身体很脆弱的老人。3月5日下午，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）将召集医务、科研人员，商讨如何应对病毒爆发潮。法国卫生部长维兰辟谣自己在视察瓦兹省时染病。

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3月4日，总统马克龙在爱丽舍宫召开了特别国防委员会。会后，政府发言人、卫生部长通报了相关内容。政府发言人尼迪亚耶表示，征用口罩、动员退休医生和医学院学生支援急救电话，目的是放缓病毒的传播速度。当记者问，什么情况下法国疫情扩散将升至第三阶段时，发言人表示，不幸的是，避免升级的可能对我来说似乎不太可能。

由于法国疫情扩散仍处于第二阶段，禁止超过5000人参加公共活动、关闭瓦兹、上萨瓦省、莫尔比昂省三个疫情重灾区的决定不变。很多文艺、体育活动、室内集会、大型展览统统被取消。瓦兹关闭了好几天的菜市场4日重新开放。民众表示，他们会提高警惕，但不会停止正常的生活。

关闭了两天的卢浮宫4日重新开放。而公交和巴黎大众运输公司的司机在没有疫情防范措施的情况下拒绝工作。政府发言人表示，在目前这个阶段，没有停止地铁、公共交通运输的必要。

2日有传言说，法国卫生部长维兰染病，因他2月28日与疫情重灾区瓦兹省长勒弗朗（Louis le Franc)“见过面。瓦兹省长接触过已经确诊的萨瓦省的La Balme-de-Sillingy市长弗朗索瓦·达维埃（François Daviet）。

3月3日在回答全天候电视台记者提问时表示，昨晚(3月2日)家人发手机短信询问我是否生病了？我告诉家人我身体很好。我也要告诉法国民众，我身体没有问题。

法国卫生部长还告诉记者：“你知道，我是一名医生，我有基本的专业素质，这使洗手成为我日常生活中不可或缺少的一部分。”

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