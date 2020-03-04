美国纽约州新增四名冠状病毒感染者

美国实验性抗病毒药物瑞德西韦被认为是可能有效的治疗药物，台湾中研院化学所副研究员陈荣杰（右2）研究团队6日起从药物起始物开始合成工作，2月20日取得经光谱鉴定、纯度达97%的瑞德西韦。右3为中研院院长廖俊智。

纽约州长古莫3月4日宣布，州内第2例新冠肺炎确诊病例的家人与邻居染疫，全州确诊病例增至6例。卫生机关已将追踪范围延伸至校园，古莫警告，确诊病例肯定会再增加。

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纽约新增4例2019年冠状病毒疾病（COVID-19，俗称新冠肺炎）确诊病例，都与住在纽约市近郊韦斯切斯特郡（Westchester County）的50岁男性律师相关。这名在曼哈顿上班的患者2日确诊，并于3日公布。

古莫（Andrew Cuomo）4日在记者会上表示，这名男性患者的妻子、儿子和女儿，以及好心开车载男子就医的邻居全都确定罹患新冠肺炎。

这名男子病情严重，目前在曼哈顿一家医院治疗。他近期未造访中国等严重疫区，感染源未知，2月27日因呼吸道不适向韦斯切斯特郡一家医院求诊，4天后确诊感染新型冠状病毒，官方已要求他所在教区的犹太教友接受隔离，并追踪其他可能与病患接触的人士。

古莫说，随着更多人接受病毒筛检，确诊病例一定会不断增加，但他再三呼吁纽约民众毋须惊慌。

这名男性患者的儿子就读曼哈顿叶希瓦大学（Yeshiva University），女儿在布朗克斯区里维戴（Riverdale）就读的私立犹太中学已暂时停课。两人从2月27日开始就未到校上课，目前与母亲一同接受居家隔离。

纽约市长白思豪（Bill de Blasio）透过声明表示，疾病监测人员正在叶希瓦大学校园追踪曾与男性患者儿子密切接触的人士，要求他们立即接受检测。

新冠肺炎疫情迅速蔓延，全美确诊病例已突破100例。纽约州1日出现首例确诊病例，为曼哈顿一名39岁女性医护人员，她从疫情严重的伊朗返美后出现症状，目前接受居家自主隔离。

古莫3月4日说，这名女子的丈夫接受新型冠状病毒检测，结果呈阴性反应。

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