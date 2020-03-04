超级星期二 美国大选民主党14州选情初露峥嵘

美国民主党超级星期二14州选举计票尚没有完成，但大部分结果显示前副总统拜登起死回生恢复冲击力，拿下至少8个州的选票多数支持，另一个老将桑德斯拿下加利福尼亚等州，紧随其后，亿万富翁彭博惨败，砸了5亿美元做选举宣传，却在12个州完全被选票忘记。

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美国民主党超级星期二提升今年选举的热度。14个州同一天投票选举民主党内竞选代表。这个超级星期二的初选，划出了民主党格局，及拜登与桑德斯对阵。民主党宣布竞选的20个候选人，均表示自己是打败共和党总统特朗普的最佳人选。

据法新社报道，美国大选重头戏「超级星期二」登场，14州联合初选涵盖逾1/3党代表票，将是决定民主党由谁出战特朗普的关键一役。美媒预测拜登赢得维吉尼亚、北卡罗来纳和阿拉巴马州。据媒体稍早预测，前副总统拜登主要对手、左派的桑德斯将不负众望，拿下家乡佛蒙特州的16张党代表票。

北卡罗来纳州有110张党代表票，非裔人口相对多，选民结构与拥有99张党代表票的维吉尼亚州类似。出口民调显示，非裔选民似乎鼎力支持中间派的拜登。而阿拉巴马州有52张党代表票，前国务卿希拉里克林顿2016年轻松拿下这个深南部（Deep South）州，拜登料将复制这番成就，轻取对手。

超级星期二将决定1357张党代表票归属，拜登必须上演绝地大反攻，以防桑德斯在7月的民主党提名大会前可能取得不可逾越的领先优势。

据分析，桑德斯气势很大，但选民犹豫他的社会主义理念。拜登立场中间温和，但有可能受家族利益冲突丑闻制肘。共和党至此唯有现任总统特朗普争取连选连任。而特朗普深受乌克兰电话门折磨最终有惊无险渡过难关，显示特朗普未雨绸缪及早锁定拜登最有危险的竞选对手。

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